Marco Heilwagen, Undine Stelzig, Chantal Schieleit, Rania Alkurdi, Rowaa Rehabe, Marco Jacob und Petra Enders in den Räumen der Ilmenauer Tafel.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Knapp 800 Menschen sind auf die Ilmenauer Tafel angewiesen

Ilmenau. Die Zahl der Nutzer des Lebensmittelangebots der Tafel in Ilmenau steigt weiter an. Wie am Mittwoch Leiter Marco Heilwagen sagte, besuchen zwischen 700 und 800 Menschen die Einrichtung pro Monat, darunter knapp 300 Kinder.

Auffällig sei die zunehmende Frequentierung der Tafel durch Senioren. „Es werden leider immer mehr Rentner“, sagte der Chef der Einrichtung. Es mache sich bemerkbar, dass viele der Bedürftigen nach der Wende entweder lange Zeit arbeitslos waren, oder im Niedriglohnsektor tätig waren. Ein Besucher der Einrichtung hat nach Angaben von Marco Heilwagen monatlich kaum etwas mehr als 400 Euro zur Verfügung. „Jetzt haben wir die Altersarmut“, bestätigte Landrätin Petra Enders (Die Linke), die am Mittwoch mit Sparkassenvorstandsvorsitzendem Marco Jacob die Tafel besuchte. Dennoch nehme viele Senioren den ihnen vom Amt zustehenden Lebensunterhalt nicht in Anspruch. „Ich höre oft Menschen, die sagen: Ich habe mein Leben lang gearbeitet und solange ich kann, versuche ich ohne Leistungen auszukommen“, sagte sie. Manche würden deswegen sogar noch neben der Rente geringfügig arbeiten. Wegen der stetig wachsenden Zahl an Besuchern sucht Einrichtungsleiter Heilwagen inzwischen nach einer Alternative zu den gemieteten Räumen am Homburger Platz. Sinnvoll wäre ein Objekt im Wohngebiet „Am Stollen“, da seiner Erfahrung nach von dort die meisten Gäste kommen. Doch es gibt auch gute Nachrichten: Inzwischen versorgen alle Supermärkte der Stadt die Ilmenauer Tafel mit Waren. „Mittlerweile haben wir alle im Boot“, freute sich der Einrichtungsleiter. In den Lieferungen findet sich gelegentlich auch mal hochwertige Ware, „das ist schön, wenn man den Leuten auch mal etwas richtig Gutes anbieten kann“, schätzte er ein. Dafür sorgen auch Privatleute und Unternehmer. Erst vor kurzem meldete sich Geschäftsführer Frank Schnellhardt von der Innoman GmbH bei Marco Heilwagen und ging mit ihm auf Einkaufstour. Am Ende gab es für die Gäste der Tafel 60 Enten und für die Einrichtung einen neuen Geschirrspüler. Und als jüngst ein älteres Ehepaar an der Tür klingelte und sich mit 1000 Euro für die Arbeit der Mitarbeiter bedankte, „da war ich zu Tränen gerührt“, bekannte Heilwagen. Auch Petra Enders und Marco Jacob kamen nicht mit leeren Händen und überreichten eine Spende der Sparkasse in Höhe von 2000 Euro. Derzeit arbeiten 24 Menschen bei der vom Marienstift Arnstadt betriebenen Tafel – der Großteil von ihnen ehrenamtlich. Zu ihnen zählt auch Chantal Schieleit, die gerade ein Praktikum absolviert. Aber auch zwei Frauen und ein Mann aus Syrien helfen bei der Verteilung der Lebensmittel. Von Ilmenau aus werden außerdem bedürftige Menschen in Großbreitenbach versorgt: An jedem Mittwoch fährt das Auto der Einrichtung mit Waren in das obere Kreisgebiet. Die letzte Ausgabe der Tafel ist am kommenden Freitag. Weiter geht es dann am 2. Januar im neuen Jahr.