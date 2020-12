Königsee hat vom Verkehrsverbund VMT überwiegend Nachteile

Fahrgäste auf dem Weg in den Zug. Auch die Busse der Kombus sind jetzt im Verkehrsverbund Mittelthüringen eingeschlossen.

Königsee. Bis 20 Prozent Preisanstieg: Bürgermeister Marco Waschkowski will angesichts gehäufter Kritik versuchen, diesen Missstand beheben zu lassen

Großes Echo hat der Beitritt des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt zum Verkehrsverbund Mittelthüringen ausgelöst. Doch bei näherem Hinsehen offenbaren sich eine Reihe von ärgerlichen Nachteilen, die sich summieren. Im Rinnetal formiert sich jetzt Kritik an den Details.“Wir sind zwar eine Stadt mit fast der gleichen Grundfläche wie Jena, was ja für Verkehrsfragen ein wichtiges Merkmal ist, doch wenn ich mir anschaue, wie viel ein Einwohner bei uns für die Überwindung der gleichen Distanz wie in Jena im Bus bezahlen muss, dann haben wir hier eine Ungerechtigkeit.”