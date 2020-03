Königsee. Am 9. März befasst sich der Stadtrat ausschließlich mit dem Doppelbeschluss zum Haushalt

Königsee: Mit weniger Tilgung Luft im Haushalt verschaffen

Zu einer Sitzung, exklusiv für den Haushaltsplan 2020 wird sich der Königseer Stadtrat am kommenden Montag treffen. Außer der Haushaltssatzung sowie dem Investitionsplan für die Jahre bis 2023 steht nur noch die üblichen Punkte, wie Anfragen der Stadtratsmitglieder und einer Bürgerfragestunde im öffentlichen Teil auf dem Plan.

Eine wichtige Grundsatzfrage hatte der Stadtrat schon zuvor verabschiedet. Für das Haushaltsjahr 2020 gilt eine Tilgungsaussetzung in Höhe von 142.000 Euro. Damit sinkt nach Angaben von Stadtkämmerin Annett Hoppe die Gesamttilgung in diesem Jahr erstmalig von 13,3 auf 9,79 Prozent, vor allem, weil die niedrigen Zinsen diesen Schritt erlauben. Die Verschuldung beträgt demzufolge am Ende des Haushaltsjahres gut 2,5 Millionen Euro.

Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt so bei 351 Euro pro Kopf und damit deutlich unter dem Durchschnitt der Thüringer Kommunen, der in dieser Größenklasse (5000 bis 10.000 Einwohner) Ende 2018 bei 566 Euro pro Kopf lag.

Beginn ist am 9. März um 19 Uhr im Ratssaal im Rathaus, (Markt 1)