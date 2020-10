Königsee: Nein zum Bahnhofsklo trotz 90-Prozent-Förderung

Der Stadtrat Königsee hat dem Vorschlag der Stadtverwaltung, die Sanierung des Denkmalensembles Bahnhof Rottenbach mit einem geplanten kommunalen Eigenanteil von knapp 37.000 Euro abzuschließen, die Zustimmung verweigert und dabei auch die Beschlussempfehlung seines eigenen Fachausschusses für Bau und Infrastruktur verworfen.

An diesem Votum konnte auch eine mit vielen Zahlen untersetzte Abwägungsanalyse des städtischen Bauressorts nichts ändern. Zwar hatte noch Ende August der Stadtrat der Ausgabe von 15.000 Euro Planungsmitteln für diese Analyse durch die Büros Bauplanung Baumann und TGA-Planungsbüro SWS zugestimmt, doch deren Ergebnisse führten schließlich zu einem Patt im Stadtrat: Bei acht Ja- und gleich vielen Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen fehlte dem Antrag genau die eine Stimme, die das Bahnhofsgebäude-Projekt seinerzeit bei einer ähnlich umstrittenen Abstimmung noch gefunden hatte.

Bundesweiter Preis war kein Argument

Heiko Elftmann von der Bahnhofladen-Genossenschaft erinnerte nach der Abstimmung daran, dass der Bahnhof erst kürzlich einen bundesweit beachteten Sonderpreis der “Allianz Pro Schiene” erhalten hatte, bei dem besonders auf das bürgerschaftliche Engagement abgestellt worden sei. Zwar hat dieser Preis keine finanzielle Untersetzung, “aber die Förderstellen stellen das Geld bereit, weil sie das Aufblühen des Bahnhofs unterstützen”, zeigte sich Elftmann nach der Debatte tief enttäuscht.

“Mir sind zunächst auch alle Gesichtszüge entgleist, als ich die Summe gehört habe”, gab auch Bürgermeister Marco Waschkowski (pl.) in der Debatte zu. Denn es geht schließlich nur um ein Nebengebäude, das ursprünglich hauptsächlich für die Toilettenanlagen genutzt wurde. Die Planer haben ausgerechnet, dass man für die Gebäudesanierung mit eingerechneten Sicherheiten und auch der Freimachung und Gestaltung der nicht unerheblichen Freiflächen mit Baunebenkosten zusammen auf eine Summe von 353.363 Euro komme.

Was dabei entstehen sollte, wären zwei Toiletten, ein kleiner Vorraum und ein Versammlungsraum, flächenmäßig kaum mehr als ein großzügiges Wohnzimmer. “Wir haben uns intensiv die Einzelposten angesehen und mussten schließlich feststellen, dass wir nicht wirklich etwas wegstreichen können”, begründete auch Hans-Ulrich Lichtenheld (CDU) sein notgedrungenes Ja zur Verwaltungsvorlage.

Sein im Frühjahr aus der CDU ausgetretener Banknachbar Gunther Kranert respektierte die dargelegte Schwierigkeit der Entscheidung, votierte aber trotzdem dagegen, in dem er auch die vorgelegten Alternativzahlen offen für bezweifelbar erklärte.

Stimme man der Sanierung nicht zu, so hatte die Verwaltung dargelegt, käme etwa eine einfache Gebäudesicherung vor weiterem Verfall in Betracht, Dachsanierung, Außengeländeberäumung und kleinere Teilabbrüche summieren sich demnach auf 76.000 Euro, für die eine Förderung möglich, aber ungewiss sei, zumal das Landesverwaltungsamt bereits ausgeschlossen habe, bei Ablehnung des aktuellen Angebots in der Zukunft Städtebaufördermittel für das Projekt Bahnhof zu bewilligen. Auch dann müsse mit gut 53.000 Euro städtischem Eigenanteil gerechnet werden.

Mancher Stadtrat würde gern ein Denkmal abreißen

Gunther Kranert ist ohnehin eher ein Freund der anderen Alternative: Er möchte das Gebäude wegreißen, die Fläche beräumen und einebnen lassen. Das wird mit 77.000 Euro sogar noch etwas teurer als die Teilsanierung angesetzt, doch könnte man mit der - freilich ungewissen - Aussicht auf Revitalisierungsfördermittel auf gut 33.000 Euro kommen. “Das wird bestimmt noch deutlich weniger”, prognostizierte Kranert.

Ob es der Unterschied von 3180 Euro in den Planzahlen zwischen einer beräumten Freifläche hier und einer Luxussanierung andererseits waren, die den Ausschlag gaben, wurde nicht näher kommuniziert. Auch der Hinweis, dass der sich zunehmend als Erlebnisort profilierende Bahnhof sicher froh über dann immerhin drei Toiletten wäre, der Ortsteil Rottenbach seit Jahr und Tag keinen kommunalen Versammlungsraum (und damit auch kein behindertengerechtes Wahllokal) habe, griff nicht durch.

Mit der Ablehnung der bereits zugesagten 90-Prozent-Förderung ist noch nicht beschlossen, wie es stattdessen weitergeht. Kranerts Favorit hat nämlich einen kleinen feinen Haken, der allen bewusst war: Die Untere Denkmalbehörde hat bei mehreren Gelegenheiten, zuletzt vor wenigen Wochen nochmals ausdrücklich ausgeschlossen, das alte Bahnhofsklo von der Liste der geschützten Gebäude zu streichen.