Konsequenzen aus erstem Coronafall im Ilm-Kreis

Seit Dienstagabend gibt es den ersten bestätigten Corona-Fall im Ilm-Kreis. Es handelt sich um einen 57-Jährigen aus dem nördlichen Landkreis, der am Sonntag aus dem Urlaub in Südtirol heimgekehrt ist. Er hatte sich am Montag an seinen Hausarzt gewandt, es wurde ein Test veranlasst, der bestätigte sich am Dienstag als positiv, informierte am Mittwoch Landrätin Petra Enders (Linke). Der Erkrankte befindet sich in Abstimmung mit seinem Hausarzt und dem Gesundheitsamt in häuslicher Quarantäne. Das Landratsamt hat 13 seiner Kontaktpersonen ermittelt, davon befinden sich zwei weitere im Ilm-Kreis, ebenfalls in häuslicher Quarantäne, einer ist aus Sachsen und die anderen sind aus Thüringen. Es gehe keine Gefahr für Dritte aus, betonte Enders zu diesem Fall. Der Mann habe keine Kinder im Haushalt, somit müsse man auch nicht an Schulschließungen denken, er arbeite auch nicht im Ilm-Kreis. Weitere begründete Corona-Verdachtsfälle nach Kriterien des Robert-Koch-Institutes gäbe es zurzeit nicht, sagte Katrin Hoppe, stellvertretende Leiterin im Gesundheitsamt. Man habe nach den Vorgaben gehandelt, zeitnah die Infektionskette erkannt und die Betroffenen in ihrem Zuhause isoliert, da sie milde Symptome der Krankheit gezeigt haben. Das für den Ilm-Kreis zuständige Labor befindet sich in Bad Langensalza. Die Landrätin forderte eine Liste über alle in Thüringen zur Verfügung stehenden Labore, und auch ein Labormanagement, um sofort auf freie Kapazitäten zurückgreifen zu können.

Ein Arbeitsstab trifft sich derzeit jeden Morgen, berät die Lage, um Maßnahmen zu treffen. Dem gehören neben der Landrätin und Beigeordneten Kay Tischer (SPD) auch Mitarbeiter aus dem Gesundheitsamt, dem Amt für Brand- und Katastrophenschutz, dem Amt für Gebäudeliegenschaften und dem Schulverwaltungsamt an. Zudem gab es neben zwei Bürgermeister-Runden auch einen Gesprächskreis zu vorbeugenden Maßnahmen mit Mitarbeitern aus Krankenhaus, Apotheken, Polizei, niedergelassenen Ärzten, dabei ging es auch um die Aktualisierung von Pandemie-Plänen. In Abstimmung mit der Kassenärztlichen Vereinigung soll wahrscheinlich im Zentrum des Landkreises, in Ilmenau, eine zentrale Abstrich-Stelle für Verdachtsfälle eingerichtet werden.

Bisher gelte, so Enders, dass sich die Veranstalter an den Erlass des Landesverwaltungsamtes für Menschenansammlungen halten und die Kriterien erfüllen. Man solle unterhalb der 1000-Personen-Gruppen verantwortungsbewusst über die Notwendigkeit einer Veranstaltung entscheiden. Abgesagt wurden demnach inzwischen auch die Jahresempfänge von Ilmenau und Stadtilm. Zu den Veranstaltungen über 1000 Teilnehmer gehörte auch der MDR-Osterspaziergang in Stadtilm, der gestern ebenfalls abgesagt worden ist. Arnstadt hat am Mittwochnachmittag auch das komplette Bach-Festival vom 19. bis 22. März abgesagt. Gründe: erster Corona-Fall im Nordkreis, nicht durchführbare ärztliche Zugangskontrollen sowie Herkunftsnachweise der Besucher.

Abschließend stellte Enders fest, dass man angesichts der derzeit schwachen Symptomatik bei einem Betroffenen angemessen reagieren und nicht in Hysterie verfallen soll.