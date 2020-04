Landtagsabgeordneter aus dem Ilm-Kreis in Kontakt mit Bürgern

Der Landtagsabgeordnete Andreas Bühl (CDU) wird am Dienstag, 21. April, von 17.30 bis 18 Uhr, per Video über Facebook-Live für Fragen zur Corona-Situation zur Verfügung stehen (www.facebook.com/Buehl.Andreas). Das kündigte sein Büro an.

Außerdem könnten Fragen auf Instagram (https://www.instagram.com/andreasbuehl.mdl) gestellt werden. Per Telefon stehe er ab 18 Uhr unter 03677/ 679361 bis 18.30 Uhr zur Verfügung. Bühl möchte nach eigenen Worten den Bürgern eine verlässliche Quelle an Informationen bieten.

Auch sein Bürgerbüro ist weiter unter 03677/679361 und kontakt@andreasbuehl.de zu erreichen.