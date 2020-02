Ilmenau. Rock, Pop und Jazz im Konzert gab es Mittwochabend in der Musikschule in Ilmenau. Im Saal reichten die Sitzplätze nicht aus.

Konzert in Ilmenauer Musikschule beginnt im Liegen

In ungewöhnlicher Position eröffnete die Musicalklasse am Mittwochabend das Konzert in der Ilmenauer Musikschule. Rock, Pop und Jazz waren zu hören. Das Konzert war so gut besucht, dass die rund 70 Sitzplätze im Saal nicht ausreichten. Die Musicalklasse gibt es erst seit eineinhalb Jahren, sie ist eine Kooperation mit dem Lindenberggymnasium. Weiterhin waren auch das Vokalquartett und Trompeten zu hören. Werke der Rockbands Green Day und Red Hot Chili Peppers erklangen. Das nächste Konzert findet Mittwoch, 25. März, statt.