Streich- und Zupfinstrumente stehen bei einem Konzert der Musikschule Ilmenau am 26. April im Mittelpunkt. (Symbolfoto)

Konzert mit vielen Saiten in der Musikschule in Ilmenau

Ilmenau. Zum Fachrichtungskonzert für Streich- und Zupfinstrumente lädt die Musikschule in Ilmenau am 26. April ein.

Mit einem Fachrichtungskonzert für Streich- und Zupfinstrumente startet die Musikschule in Ilmenau am kommenden Mittwoch, 26. April, in den letzten Schuljahresabschnitt. Ab 19 Uhr präsentieren laut Mitteilung von Musikschulleiter Jochen Hille nicht nur große Ensembles, sondern auch Trios, Duos und Solisten Werke von Leonard de Call, Joseph Haydn und Edvard Grieg, aber auch von John Lennon und Leonard Cohen. Der Eintritt ist frei.