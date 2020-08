Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kräuterwanderung durch das Ilm-Tal

Für Wildkräuter-Freunde ist es endlich wieder so weit: Am 15. August findet die nächste Ilm-Tal-Wanderung ab dem Gib-und-Nimm-Haus (Lohmühlenweg 22) in Stadtilm statt, kündigt der Meridian-Verein an.

Brotaufstrich, Öl und Sirup aus Kräutern gewinnen

Wie immer werden von der Arnstädter Fachberaterin Brigitte Hartmann Fragen beantwortet, unter anderem darüber, wie man aus blauen Wegwarteblüten roten Brotaufstrich, aus gelben Blüten rotes reines Öl gewinnen, Klatschmohnsirup herstellen und Gelee aus Heckenrosenblüten zaubern kann. Weitere Tipps und Anregungen, die man nicht in Kräuterbüchern findet, sondern die auf 30- jähriger Erfahrung beruhen, werden im Gespräch nahegebracht.

Die Wanderung dauert etwa zwei Stunden, auch bei leichtem Regenwetter. Die Auswertung findet auf der Terrasse des Vereins statt. Die Teilnahmegebühr beträgt zehn Euro für Gäste, fünf Euro für Vereinsmitglieder, Kinder sind gratis dabei.

Weitere Veranstaltungen vom Gib-und-Nimm-Haus Stadtilm: 22. August, Gib-und-Nimm-Tag, 10 bis 18 Uhr; 5. September, „Lachen in Werners Garten“, 10 Uhr; 19. September, Wanderung „Kräuter des Herbstes; 27. September, Quellenwanderung ab Schlosshof der Elgersburg, 13 Uhr.