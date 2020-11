Krankenstand bei Busunternehmen Ilm-Kreis am Limit

Die letzten Pandemie-Monate bilanzierte Matthias Höring als Geschäftsführer der IOV Omnibusverkehr GmbH Ilmenau zuletzt im ÖPNV-Ausschuss des Kreistages. Drei Mitarbeiter mussten in Quarantäne, da sie Kontakte zu Corona-Infizierten hatten, aber selbst nicht betroffen waren. Der Krankenstand liege zudem bei 15 bis 20 Prozent, so dass man am Limit angekommen sei. Es mussten bereits Kollegen aus der Einsatzleitung und Technologen mit Busfahrschein ans Steuer der Busse.

Durch die Corona-Schutzmaßnahmen wie den Einbau von Fahrerschutz-Scheiben und den Einsatz von Desinfektionsmittel, habe man Mehraufwendungen von 90.000 Euro gehabt. Die Mindereinnahmen im Busverkehr lägen bei 20 bis 30 Prozent.

Durch Pandemie bis Ende Oktober 740.000 Euro Verlust

Bis Ende Oktober belaufe sich der Verlust an Einnahmen insgesamt auf 740.000 Euro. Man habe darum Ende September bei der Thüringer Aufbaubank einen Antrag auf Zahlung aus dem Rettungsschirm gestellt in Höhe von 610.925 Euro. Dieser werde noch vom Landesverwaltungsamt bearbeitet, obwohl man eine schnelle Bearbeitung angekündigt hatte, kritisierte Höring und wandte sich an den Ausschuss-Vorsitzenden und Landtagsabgeordneten Andreas Bühl (CDU), er möge doch einmal nachhaken.

Das einzige Einsparpotenzial sei beim Dieselpreis gewesen. Im Übrigen spreche man nicht mehr von der Spuckschutzscheibe für die Fahrer, sondern von der Fahrerschutzscheibe. Diese würden jetzt aus Glas eingebaut und nicht wie bisher aus Plastik. Bis Ende Dezember sollen die letzten Busse umgerüstet sein. Höring erinnerte in diesem Zusammenhang etwas wehmütig an die DDR-Zeit, als der Ikarus-Bus noch Fahrerkabinen hatte. Beim jetzigen 1-Euro-Tag wurden 2500 Tickets verkauft. Ein Jahr zuvor waren es 3100. Verluste macht der IOV auch beim Biathlon-Weltcup in Oberhof, der im Januar aus Pandemie-Schutzgründen ohne Zuschauer stattfinden muss. Durch Bus-Shuttle und Mietbusse hatte der IOV bisher immer einen Umsatz von 12.000 bis 15.000 Euro machen können und versorgte so die Fans mit einem Pendelverkehr. „Wir hoffen, dass wir im übernächsten Jahr wieder mit Ihnen gemeinsam dieses grandiose Wintersportereignis erleben können, und freuen uns schon heute darauf, Sie sicher und komfortabel zum Event zu befördern“, heißt es auf der Homepage des IOV dazu.

Änderungen mit dem neuen Fahrplan

Mit Inkrafttreten des neuen Fahrplans am 13. Dezember gibt es keine Änderungen im Stadtverkehr von Arnstadt und Ilmenau, informierte Technologe Diego Stateczny. Im Regionalverkehr läuft die Linie 362 Stadtilm-Osthausen neu über Stadtilm, Busbahnhof. Linie 363 verkehrt teilweise bereits ab Werningsleben und bedient auch die Schule in Osthausen. Neu ist eine Fahrt auf der Linie 320 von Gräfinau nach Stadtilm um 5.30 Uhr für Azubis und Berufsschüler. Auf der Linie 311 Ilmenau-Stadtilm wird teilweise zusätzlich das Berufsschulzentrum angefahren. Im Ausschuss wurde nach einer Ortsbesichtigung der Arnstädter Verwaltung die Kritik der Bürgermeister aus Roda und Görbitzhausen übermittelt, die sich eine bessere Verbindung nach Arnstadt wünschen.