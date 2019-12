Im Frühjahr neu gestaltet werden soll der Kreisverkehr am Ziegeleihüttenweg in Ilmenau.

Kreisverkehr in Ilmenau soll neugestaltet werden

Ilmenau. Im Frühjahr neu gestaltet werden soll der Kreisverkehr am Ziegeleihüttenweg in Ilmenau. Wie Cornelia Domhardt von der Abteilung Stadtgrün sagte, sehe man dringenden Handlungsbedarf. Der Kreisverkehr soll pflegearm, aber auch ökologisch abwechslungsreich bepflanzt werden. Dabei werden Wildblumen zum Einsatz kommen. „Das hat uns an anderer Stelle viele Pluspunkte bei der Bewertung der Stadt eingebracht", sagte sie. Ziel sei es, dass die Kreisverkehre in ihrer Erscheinung klar wahrnehmbar sind. Eine ebene Fläche, die Verkehrsteilnehmer dazu verleitet, geradeaus durchzufahren, soll vermieden werden, hieß es.