Kreuzung am Südbahnhof soll Kreisverkehr werden

Er ist zwei Meter groß, hat bis zu seinem 13. Lebensjahr in Arnstadt gewohnt und quetscht sich jetzt in mein Auto rein. Der Sitz ist nach ganz hinten gestellt, und was sagt Bürgermeister Frank Spilling (parteilos)? „Ganz schön viel Platz hier drin.“ Na, dann kann es ja losgehen. Ich hatte ihn zu einer Stadtrundfahrt durch die Kreisstadt eingeladen: „Ich stelle dazu mein Fahrzeug, einen Audi A1 zur Verfügung, der kennt die Straßen hier und ist auf alles gefasst. Ich würde gern während der Fahrt vom Bürgermeister hören, was er zu den Straßen sagt, über die wir gerade holpern.“

Dienstag, 13 Uhr: Das Diktiergerät läuft. Er wohnt ja noch in Erfurt, um die Straßen hier möglichst zu meiden? Nein, er habe bisher noch nichts gefunden für die Familie. Aus Erfurt nehme er auch immer viel Input mit, neue Ideen für die Stadtplanung. „Ich möchte nicht daran gemessen werden, wo ich wohne, sondern was ich für die Stadt mache.“ Wir fahren ein Stück auf der Setze, die schönste und neueste Straße entlang, ein Gemeinschaftswerk mit dem Landkreis, keine unkomplizierte Baumaßnahme, sagt der Bürgermeister stolz. Es geht die Goethestraße herunter, hier ist Tempo 30, nicht ohne Grund. Hier sei ein grundhafter Ausbau nötig, das müsste die Stadt bezahlen, das ist derzeit kein Thema.

Wo die Laster vorbei scheppern

In der Ohrdrufer Straße hört man die Lkw vorbeischeppern, wenn man dort wohnt. Die zulässigen Lärmgrenzwerte werden überschritten, es lägen aber keine Beschwerden vor. Wir biegen in die Hersfelder Straße ein. „Eine ganz bittere Straße“, schätzt der Bürgermeister ein. Die Parkplatzprobleme in der Bärwinkelstraße und Bielfeldstraße kennt er auch, hier gibt es nicht nur die Ilm-Kreis-Kliniken mit Bedarf, auch mehr Anlieger als Parkplätze. Durch die Hedanstraße kommen wir an die Kreuzung zur Ohrdrufer Straße. Hier sieht Spilling dringenden Handlungsbedarf, da das Rausfahren auf die Hauptstraße schwierig sei, übrigens auch der Zustand vom Herzog Hedan, in der ehemaligen Gaststätte habe er immer Billard gespielt.

Die Kreuzung am Südbahnhof soll einen Kreisverkehr bekommen. Foto: Hans-Peter Stadermann

Es geht den Dammweg herunter. Die Kreuzung, wo jetzt das Feuerwehrgebäude entsteht, soll eine gesonderte Rechtsabbiegespur bekommen. Wenig später springen wir über die Schanze in der Ilmenauer Straße in Höhe Parkplatz, die es auf der anderen Seite noch ausgeprägter gibt, weil eine Straßenbaufirma gepfuscht hat. Ich verweise auf den Müll an der Kreuzung Südbahnhof. „Das schmeißen die Leute aus dem Auto“, stellt Spilling fest. Die Kreuzung soll als Kreisverkehr ausgebaut werden, dazu brauche es aber ein Planfeststellungsverfahren für die Stadtilmer Straße, die einen Radweg in Richtung Dornheim erhalten soll. Das Landesamt für Bau und Verkehr als Straßenbaulastträger wolle das jetzt in Angriff nehmen, die Stadt stelle 20.000 Euro für die Planung ein. Aber so ein Planfeststellungsverfahren dauert. Die Baukosten würden siebenstellig werden, Arnstadt muss 25 Prozent tragen. Inzwischen hebt sich schon die Straßendecke und Bordsteine verschwinden immer mehr.

So sieht die Hauptstraße in Rudisleben aus. Foto: Hans-Peter Stadermann

Das liege natürlich auch daran, dass es heutzutage ein Zigfaches an Verkehrsaufkommen gäbe. Und 70 bis 80 Prozent der Straßen in Arnstadt sind noch so wie zu DDR-Zeiten? Keine Bestätigung! Auch auf Vergleiche mit Ilmenau will sich mein Beifahrer nicht einlassen. Arnstadt habe seinen Schwerpunkt auf das Gewerbegebiet Erfurter Kreuz gelegt, habe keine Universität und auch keinen 80-Millionen-Haushalt. Beide Städte seien zu verschieden gewachsen. Zur unmöglichen Pflasterstraße durch Rudisleben sagt er: „Bei dem hier notwendigen grundhaften Ausbau hilft uns keiner. Leider ist das auch erstmal gar nicht vorgesehen. Da will man gar nicht langfahren.“ Bei diesem Gar-nicht-Winter hat die Stadt noch Glück, Schlaglöcher durch Frostschäden sind kaum zu erkennen. Die Löcher auf dem Wollmarkt, dem gebührenpflichtigen Theater-Parkplatz, sind auch so da. Die enormen Beschwerden von Touristen, Theater- und Wollmarktbesuchern auch, gibt Spilling zu. Das müsse man einmal komplett abfräsen, vielleicht 2021.