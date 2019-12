Kritik an der Vergabepolitik des Landes in Martinroda

Zur öffentlichen Gemeinderatssitzung der Gemeinde Martinroda am Mittwochabend arbeitete Bürgermeister Günter Hedwig (parteilos) ein 16 Punkte umfassendes Sitzungsprogramm straff ab, damit pünktlich am „Tag des Ehrenamtes“ das „kulinarische Jahresabschlusstreffen mit örtlichen Vereinen“ als Dankeschön-Veranstaltung der Gemeinde und des Bürgermeisters beginnen konnte. Die Feststellung der geprüften Jahresrechnungen für 2014, 2015 und 2016 mit der damit verbundenen Entlastung des Bürgermeisters und dessen Stellvertreters konnte im kleinen Beschlussmarathon abgearbeitet werden. In den geprüften Rechnungsjahren wurde die stetige Leistungsfähigkeit der Gemeinde durch den Überschuss an verfügbaren Finanzmitteln nachgewiesen. Es gab „keinerlei Feststellung von Betrug oder wissentlichen Täuschungen“ bilanzierte die Prüfbehörde und empfahl, die Entlastung von Bürgermeister und Stellvertreter zu beschließen, was einstimmig geschah.

Bürgermeister Hedwig übte sachliche Kritik am zeitlichen Rahmen der Vergabepolitik der Landesregierung bei Fördermitteln. Der meist späte Termin im Sommer eines laufenden Jahres bringe die Gemeinde immer in große Schwierigkeiten bei Ausschreibungen, den dann folgenden Bauausführungen und der Fördermittelabrechnung in kürzester Zeit. „Insofern nehmen wir die Prüferkritik zu unseren Leistungsausschreibungen an, aber müssen ein uns zu Unrecht angelastetes, schuldhaftes Vorgehen aufgrund landesrechtlicher Fördermittelvergabepolitik zurückweisen“, resümierte Hedwig.

Anstatt eines Haushaltsentwurfes für das Jahr 2020, wie es bislang gemeindliche Gewohnheit war, vorzulegen, unterbreitete der Bürgermeister eine Nachtragshaushaltssatzung 2019 und den Nachtragshaushalt 2019 als Beschluss, inklusive Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2018-2022. Er begründete dieses von der Tradition abweichende Vorgehen mit der anstehenden Eingemeindung von Angelroda, die ab 1.1.2020 mit integrierter Haushaltsführung vollzogen wird. Der Landtag hatte im September den Weg für die Eingemeindung von Angelroda nach Martinroda und die Zahlung einer Finanzhilfe in Höhe von 244.000 Euro frei gemacht. Im April hatte der Martinrodaer Gemeinderat den Beschluss zur Eingemeindung von Angelroda gefasst. Das Zusammengehen ist für beide Dörfer nur ein Zwischenschritt, hieß es. Ziel sei es, Ortsteile von Ilmenau zu werden. Es werde komplexe Lösungen geben, worin die Verwaltungsgemeinschaft Geratal-Plaue, aber auch Arnstadt eingebunden werden müssten, sagte damals der Ilmenauer Oberbürgermeister Daniel Schultheiß (parteilos). Die Angelrodaer Gemeinderäte hatten mit dem inzwischen zurückgetretenen Bürgermeister Udo Lämmer (CDU) diese beiden Beschlüsse bereits einstimmig gefasst mit dem Zusatz, keine Ortsteilverfassung und somit auch keinen Ortsteilbürgermeister haben zu wollen und zu brauchen.

„Angelroda wird schuldenfrei eingemeindet“, sagt Hedwig in Martinroda. Der gemeinsame Haushalt für „beide Orte einer Gemeinde“ soll im zeitigen Frühjahr 2020 verabschiedet werden. Hedwig bilanzierte, dass die ursprünglich eingeplanten Gewerbesteuereinnahmen von 250.000 Euro im Ist nur bei 190.000 Euro liegen. Das Projekt Kindergarten bleibt in Arbeit. Der Anbau wird mit Türen und Fenstern winterfest gemacht. 84.000 Euro werden dafür in diesem Jahr ausgegeben. Fürs kommende Jahr sind die Aufträge für Bauleistungen in Höhe 350.000 Euro schon vergeben. Der Fußweg zum Kindergarten soll bis Jahresende eine Bitumendecke erhalten. Die Nachtragshaushaltsdokumente bekamen einhellige Zustimmung.