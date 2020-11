Kritik an Durchblick aufs Planschbecken

Nach der Eröffnung der Ilmenauer Schwimmhalle wurde auf unserer Facebook-Seite Kritik dran geübt, dass die Scheiben zur Straße hin im Bereich des Baby-Planschbeckens nicht verspiegelt oder abgedunkelt sind. So hätten Vorbeifahrende und Passanten die Möglichkeit, halbnackte Kinder mit ihren Müttern zu beobachten oder gar zu fotografieren. Unsere Zeitung befragte dazu Oberbürgermeister Daniel Schultheiß (parteilos). Die Planer hätten bei der Gestaltung weitreichende Freiräume gehabt, man habe sich dabei an einer offenen Einrichtung orientiert. Bei bisher zirka 4000 Besuchern habe es wenige gegeben, die sich an der Blickdurchlässigkeit gestört hätten. Er unterstelle den Schauenden lieber Neugier auf das Bauwerk, als alles andere. Dennoch müsse man die Sache weiter beobachten. Es gäbe die Möglichkeit, mit einer Begrünung einen Sichtschutz zu schaffen. Die Schwimmhalle ist derzeit geschlossen, es findet aber Schwimmunterricht der Schulen statt. Inwieweit auch Seniorenschwimmen zu den erlaubten Vorsorge- und RehaMaßnahmen zähle, werde noch geprüft. Seit dem Badebetrieb am 25. Oktober wurden 4100 Gäste gezählt, allein 1600 in der zurückliegenden Woche. Viermal zeigte die Ampel „rot“, vor allem zur Mittagszeit. Da war die erlaubte Kapazität von 128 Personen ausgeschöpft.