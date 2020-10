Kritik an Forstmaßnahme in Elgersburg

Elgersburg. An Forstarbeiten in Elgersburg regt sich Kritik. Leser berichteten unserer Zeitung gegenüber von zerfahrenen Wanderwegen und von einem aus ihrer Sicht „unverhältnismäßig großen Eingriff“ in die Natur. Insbesondere, dass der seit dem Jahr 1840 bestehende Schelihaweg mit einem Bagger deutlich verbreitert wurde, stößt Einwohnern auf. Auch Bürgermeister Mario Augner (parteilos) bekam den Ärger zu spüren: Am ersten Wochenende nach dem Beginn der Maßnahme stand sein Telefon nicht still.