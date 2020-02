Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kritik angekommen, Zustände abgestellt

Bisweilen bewirken Kommentare an dieser Stelle erfreuliche Veränderungen, die damit beabsichtigt waren. Dass hier vor Kurzem das Niveau einer Ortsteilratssitzung negativ eingeschätzt und belegt worden ist, war nicht vermeidbar, denn es war einer politischen Versammlung nicht würdig. Die Ortsteilbürgermeisterin und Versammlungsleiterin ließ ihre Räte munter drauflos schwadronieren. Man glaubte sich in einem Lokal am Stammtisch. Bei der nächsten Sitzung allerdings waren sie und ihr Rat nicht wiederzuerkennen. Keiner redete ungefragt dazwischen, Termin-Diskussionen über Veranstaltungen wurden in den nicht öffentlichen Sitzungsteil verlegt. Es gab klare Aussagen zu Haushaltspositionen. So muss es sein. Das macht auch den Ortsteilräten mehr Spaß und bringt Außenstehenden, wenn sie zu Besuch kommen, mehr Erkenntnisgewinn. Der eine wollte nur zuhören und der andere kam gerade zur Tür rein, als die Bürgeranfragen aufgerufen waren. Er brachte sein Anliegen vor, hörte die Meinungen dazu und entschuldigte sich danach, gleich wieder die Veranstaltung verlassen zu müssen. Die Ortsteilbürgermeisterin versprach später noch, sich bei der Feuerwehr mit zwei Kästen Bier für den letzten Sturmeinsatz zu bedanken.