Kultur im Wohnzimmer

Ilmenau. Ilmenauer Stammtisch beschäftigt sich mit studentischem Projekt.

Am 7. September findet ab 19 Uhr wieder der wöchentliche kommunalpolitische Stammtisch der Wählervereinigung von Pro Bockwurst im Pub „Aqui“ in Ilmenau statt. Die Veranstaltung befasst sich mit der Vorbereitung eines Gartenkonzertes, das die Wählergemeinschaft gemeinsam mit dem Verein Kulturelle Koordinierung (KuKo) im Rahmen des Projekts „Wohnzimmerkultur“ voraussichtlich am Samstag, dem 11. September in der Ilmenauer Schillerstraße ausrichten wird. „Nach der tollen Konzertstimmung im vergangenen Jahr war es uns wichtig, auch in diesem Jahr den Ilmenauerinnen und Ilmenauer ein Gartenkonzert der ‘KuKo-Wohnzimmerkultur’ zu ermöglichen. Pro Bockwurst unterstützt das Vorhaben tatkräftig, weil durch die Pandemie-Situation immer noch zu wenig Studierende aus dem Organisationsteam des ‘KuKo’-Projekts vor Ort sind“, teilt Anne Grökel von Pro Bockwurst mit. Zum Stammtisch erwartet werden auch die Stadträte und sachkundigen Bürger von Pro Bockwurst. Alle Ilmenauerinnen und Ilmenauer sind sehr herzlich eingeladen, mit ihnen über das genannte Thema, aber auch eigene Anliegen oder allgemeine kommunale Fragen zu sprechen.