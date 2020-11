Kulturnadel für Frauen aus dem Ilm-Kreis

Seit 2014 vergibt die Landesregierung die Kulturnadel des Freistaats Thüringen, die mit 750 Euro dotiert ist, und ehrt damit Persönlichkeiten für ihr Engagement im Kulturbereich. Die Verleihung am 5. November in Erfurt mit Kulturminister Benjamin-Immanuel Hoff (Linke) wurde abgesagt. Die zehn Preisträger erhalten ein Gratulationsschreiben mit Nadel von ihm, heißt es aus dem Ministerium. Darunter ist auch Monika Meyer aus Manebach. Im Verein für Heimatgeschichte und Touristik Manebach erarbeitete sie ein Konzept für das 1996 eröffnete „Haus des Gastes“ und die Heimatstube, die sie mit alten Masken und Werkzeugen der früheren Maskenherstellung ausstattete. 18 Jahre war sie Ortschronistin, sie leitet die Manebacher Mundartgruppe, wo die CD „Manebächer Gelatsch – So schwatzen mieh“ entstand. Auch Gerlinde Rusch aus Elgersburg bekommt die Kulturnadel. Im Laufe ihrer fast 40-jährigen ehrenamtlichen Tätigkeit baute sie mehrere Textilgruppen auf. Zwei Textil- und Klöppelgruppen in den Künstlerwerkstätten Erfurt erlangen Preise im experimentellen Klöppeln beim „Internationalen Deutschen Klöppelkongress“. Sie führt „Textil-Art“ an der Kunst- und Kreativschule in Meiningen durch und gilt als Vermittlerin textiler Handwerkskunst. red