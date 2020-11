Kurbeitrag für drei Erholungsorte beschlossen

In der Stadtratssitzung der Landgemeinde Großbreitenbach wurde der im September gewählte Ortsteilbürgermeister von Wildenspring, Jens Jahn (parteilos), von Bürgermeister Peter Grimm (SPD) vereidigt. Er löst damit Uwe Fiedler ab. 22 Stadträte inklusive Bürgermeister waren am Dienstag im Gemeindesaal von Neustadt nach einer Stunde dank straffer Sitzungsleitung durch den Bürgermeister im öffentlichen Teil fertig, danach konnte gelüftet werden.

Die Stadträte aus zehn Ortsteilen nahmen zur Kenntnis, dass laut Kostenschätzung die Sanierung der Kita in Neustadt zwei Millionen Euro und ein Neubau 184.000 Euro kosten würde. Jetzt müsse noch in den Ausschüssen über die Variante entschieden werden. Bei einer Sanierung würde man Container aufstellen lassen. In seinen Informationen an den Stadtrat erklärte Grimm, dass der Wanderparkplatz in Herschdorf noch in diesem Jahr für mindestens 24.000 von insgesamt 40.000 Euro Baukosten in Angriff genommen werden müsse, sonst würden die Fördermittel verfallen. Das Prozedere des Landes begreife Grimm aber nicht. Eingeweiht hingegen ist ein Spielplatz im Ort, in Neustadt laufen die Restarbeiten an den barrierefreien Bushaltestellen und bei der Baustelle Zwiebelmarkt in Großbreitenbach hapere es derzeit an Personal und Material.

Den vorgestellten Nachtragshaushalt 2020 haben die Stadträte bewilligt, es kamen zum ursprünglichen Haushaltsplan zusätzliche Einnahmen von 390.520 Euro und Mehrausgaben unter anderem für den Bauhof, die Gemeindesäle, das Rennsteig-Ticket, die Beräumung von Käfer-Fichten, Sanierung von drei kommunalen Wohnungen, Reparaturen bei der Feuerwehr und an der Bowlingbahn in Altenfeld sowie für Gemeindestraßen und Wegebau hinzu.

Die beschlossene Kurbeitragssatzung für die Erholungsorte Großbreitenbach, Neustadt und Altenfeld sieht einen Kurbeitrag für Personen ab 15 Jahre von 2 Euro pro Übernachtung und für Kinder von 6 bis 14 Jahre von einem Euro vor. Dauercamper im Bungalow zahlen im Jahr 50 Euro. 70 bis 80 Cent des Kurbeitrags je Gast muss die Landgemeinde für Gästekarte und Rennsteig-Ticket wieder abführen.