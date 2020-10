Kurzsüchtig mit Kurzfilmen werden

Seit 2004 präsentiert das mitteldeutsche Kurzfilmfestival „Kurzsuechtig“ die besten Kurzfilme aus Sachsen, Sachen-Anhalt und Thüringen. Im August dieses Jahres war es das erste Filmfestival Mitteldeutschlands, das nach dem Corona-Lockdown vor Publikum stattfinden konnte. Nun werden in einer Best-Of-Tour die Gewinnerfilme in ausgewählten Kinos der Region gezeigt. Den Anfang machen in Thüringen vom 31. Oktober bis 8. November die Casino-Lichtspiele in Meiningen und die Linden-Lichtspiele in Ilmenau. Bei den Filmen geht es unter anderem darum: Der unglückliche Prinz Tithonos lernt, was es heißt, unsterblich, aber nicht ewig jung zu sein; ein Kältebus fährt durch die Nacht, um aus der Dunkelheit zu holen, was sich darin verlieren könnte; ein Siebenjähriger versucht sich 1989 einen Reim auf eine umgefallene Mauer zu machen.

Publikumspreis vergeben

Das Kurzfilmfestival hat erneut die besten Kurzfilme der Region gekürt. Insgesamt 31 Filme liefen vom 19. – 23. August in den Kategorien Animation, Dok, Fiktion und Experimental im Wettbewerb im Leipziger Westen. Die besten Filme jeder Kategorie wurden von einer Fach-Jury prämiert, zusätzlich vergaben die Festivalbesucher einen Publikumspreis. Eine Auswahl der Gewinnerfilme läuft in beiden Kinos, heißt es von der Projektleitung des Festivals. Die Vorstellungen in den Linden-Lichtspielen Ilmenau sind samstags 17.30 Uhr und sonntags 20 Uhr am 31.10. / 1.11. / 7.11. und 8.11. Tickets können über die Kino-Webseite www.kino-ilmenau.de gebucht werden. Die prämierten Filme rücken vielfach die Themen Vergänglichkeit und Identität in den Fokus, aber auch der Eingriff des Menschen in die Natur wird in eindrucksvollen Bildern kritisch hinterfragt. Die „Kurzsuechtig-Best-Of-Tour wird ermöglicht durch die Förderung der Thüringer Staatskanzlei sowie des Sächsischen Ministeriums für Wissenschaft, Kultur und Tourismus und der Staatskanzlei & des Ministeriums für Kultur des Landes Sachsen-Anhalt.