Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Lachyoga im Ilm-Kreis

„Lache mit und ohne Grund, denn Lachen ist gesund“, lautet das Motto von Lachyogalehrerin Kerstin Sauerbrey.

Bis September bietet sie jeden Dienstag und Donnerstag bei schönem Wetter „Lachend in den Tag auf dem Berg“ an. Treffpunkt ist 7 und 9 Uhr am Riesenlöffel in Arnstadt. Eine Sitzung kostet 7,50 Euro, vier Sitzungen 20 Euro. Jeden Samstag bei schönem Wetter findet das Lachyoga um 9 Uhr bei Sauerbrey im Garten statt. Die Teilnehmerzahl ist auf fünf begrenzt, es sind Anmeldungen erforderlich.

„Lachyoga bereichert mein Leben nach wie vor und konnte mir gerade in der letzten Zeit wieder viel Kraft und Freude geben. Die Ideen sprudeln und neue Projekte wollen in die Welt. So ist beispielsweise das ‘Lachen im Garten’ entstanden“, sagte Sauerbrey. Es wecke ihre Sinne, indem sie an ihren Rosen schnuppere und ihre Himbeeren oder Johannisbeeren nasche.

Sie verspricht neue Anregungen auch auf einer ihrer Lachyogaleiter-Ausbildungen. In diesem Grundlagentraining wird vermittelt, wie eine Lachyogastunde in Lachclubs, in Firmen, für Kinder und Senioren oder Menschen mit besonderen Bedürfnissen durchgeführt wird.

Anmeldung zum Lachyoga auf www.lachen-mit-kerstin.de