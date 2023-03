Lange Nacht der Hausmusik in Arnstadt

Arnstadt. Gemeinsam im gemütlichen Rahmen und bei angeregten Gesprächen musizieren – dazu lädt die lange Nacht der Hausmusik am 31. März in Arnstadt ein.

Im Rahmen der langen Nacht der Hausmusik der Thüringer Bachwochen wird am Freitag, 31. März, zu zwei Veranstaltungen in Arnstadt eingeladen. Um 19 Uhr freut sich Familie Wiederhold in der Quenselstraße 11 über zahlreiche Besucher, die gemeinsam mit ihr musizieren. Dafür steht auch ein Flügel zur Verfügung. Um 19.30 Uhr lädt die Musikschule Arnstadt, Unterm Markt 1, unter dem Motto „Hausmusik im Freundeskreise tut gut dem Herz, ist Seelenspeise…“ ein.

Der musikalische Kosmos Johann Sebastian Bachs beschränkte sich laut einer Mitteilung der Veranstalter nicht nur auf Kirchenräume und Fürstenhäuser. Seine Kammermusik und das Musizieren spielten auch Zuhause eine wesentliche Rolle.

Mehr Infos unter: www.thueringer-bachwochen.de