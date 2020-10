Langewiesen: Gestaltungsfibel für den Ortskern

Das Büro für Stadtentwicklung Arnstadt hat im Mai von der Stadt Ilmenau den Auftrag bekommen, den Ortsteil Langewiesen beim Sanierungsgebiet Ortskern zu betreuen. Zuvor war das Sache der Landesentwicklungsgesellschaft (LEG) und des Landesverwaltungsamtes, sagte Projektleiterin Daniela Zeiß am Montag zur Sitzung des Ortsteilrates im Rathaus. Es sei damit an der Zeit, das Thema mal wieder für die Langewiesener in den Fokus zu rücken. Sie verwies auf zahlreiche Förderprogramme, die inzwischen alle ausgelaufen sind. Inzwischen gäbe es drei neue Förderprogramme, wobei man sich auf das Bund-Länder-Programm „Lebendige Zentren“ konzentrieren wolle, dabei läge die Förderung bei zwei Dritteln der Kosten und der Eigenanteil der Kommune bei einem Drittel.

Der damalige Langewiesener Stadtrat habe bereits mit der LEG eine Gestaltungsfibel erarbeitet, die inzwischen aber schwierig umzusetzen sei, da man ihrer Meinung nach die Schwerpunkte der Bevölkerung verständlicher rüberbringen müsse. Es gehe bei den Sanierungsarbeiten von Kommunen und Privaten darum, den historischen Ortskern zu erhalten. Sie habe in diesem Jahr zwei Objekte zur Förderung eingereicht, die aber von der Städtebauförderung nicht bewilligt worden sind, weil die Bauherren gegen die Richtlinien verstoßen hätten. So seien zum Beispiel liegende Dachfenster nicht genehmigungswürdig. Überhaupt würden private Sanierer finanziell besser mit einer Sonderabschreibung fahren, da diese sich steuervergünstigend auswirke. In die kommunale Förderung könnten nach Ansicht des Stadtentwicklungsbüros und der Ortsteilräte weitere Straßensanierungen, der 4. Bauabschnitt des Sport- und Kulturzentrums mit dem Bau der Mehrzweckhalle, die Umgestaltung von Felsenkellerpark und Heinse-Park fallen. Ortsteilbürgermeisterin Ines Wagner (SPD) informierte, dass am 28. Oktober um 10.30 Uhr die Übergabe des Funktionsriegels vom Sport- und Kulturzentrum erfolgt. Im November will der Ortsteilrat dort eine Sitzung abhalten.