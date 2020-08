Langewiesen wünscht weitere Parkgestaltung

Der neue Spielplatz im Langewiesener Heinse-Park nimmt langsam Konturen an.

Neben den Bauarbeiten des Wasser- und Abwasserverbandes Ilmenau (Wavi), der hier ein unterirdisches Regenüberlaufbecken aufgestellt hat, nimmt jetzt auch die Gestaltung des Heinse-Parkes selbst im ersten Abschnitt Gestalt an. So habe der Aufbau eines Spiel-Schiffes aus Holz begonnen, teilte Ortsteilbürgermeisterin Ines Wagner (SPD) mit. Zu den bei der Stadt Ilmenau angemeldeten Haushaltswünschen 2021 gehöre natürlich die Fortführung der Parkgestaltung. Inwieweit hier auch das Heinse-Denkmal selbst mit in die Kur genommen werden muss, bleibe der Prüfung durch die Fachbehörden vorbehalten. Der Ortschaftsrat und einige Vereine möchten sich bei der Gestaltung aktiv einbringen, sagte sie.