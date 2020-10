Nach dem 3. Bauabschnitt, einem Funktionsriegel, der am 28. Oktober übergeben wird, erfolgt auch der 4. Bauabschnitt für das Kultur- und Sportzentrum Langewiesen.

Hinter den Funktionsriegel wird eine Dreifelderhalle gebaut, die sich Multifunktionshalle nennt und sowohl Sport als auch Kultur ermöglichen soll. Das steht seit Montag fest, nachdem dem Bauausschuss und Kulturausschuss des Ilmenauer Stadtrates sowie dem Ortschaftsrat Langewiesen im Gehrener Stadthaussaal eine Machbarkeitsstudie vorgestellt worden sind. Erarbeitet wurde sie von Stadtplaner Uwe Wilke in Zusammenarbeit mit dem Planungsbüro Ilmenau.

Neue Halle für Ballsportarten und Veranstaltungen nutzbar

Hinter der Schulsporthalle sind jetzt Bänke und Fitness-Geräte aufgestellt worden. Foto: André Heß

Der Bau der Sporthalle geht dabei auf Pläne der damals noch selbstständigen Stadt Langewiesen zurück, die unter Vorsitz ihres damaligen Bürgermeisters Horst Brandt, der gern Tennis spielt, eine reine Dreifelderhalle nur mit drei Tennisfeldern bauen lassen wollte. Jetzt allerdings wird es eine Dreifelderhalle mit zwei Tennisplätzen, wo man aber auch Fußball, Basketball, Handball und Volleyball spielen können soll. Und wenn der Sportboden mit einem anderen Boden abgedeckt ist, können dann dort auch andere Veranstaltungen stattfinden, wie Stadtfeste, Fasching, Musikveranstaltungen, Empfänge, Schuleinführung oder Messen. Unter der Verwendung mobiler Tribünen sollen 200 bis 700 Personen in der Halle Platz haben. Somit habe man dem Anspruch Sport und Kultur Genüge getan, sagte Wilke, das sei Voraussetzung für eine Sport- und Städtebauförderung des Projektes. Er stellte am Montag vier Varianten vor, wobei man sich für die letzte entschieden habe, sagte er auf Nachfrage unserer Zeitung. Die Ausschüsse haben darüber nicht abgestimmt, die Anträge auf Fördermittel sind beim Land längst gestellt worden.

Die favorisierte Variante sieht zwei Tennisplätze und einen Funktionsriegel für Sanitäreinrichtungen, Haustechnik und Lager von mobilen Tribünen und mobiler Bühne vor. Die Kosten lägen bei 4,2 Millionen Euro, wobei man sich von der Sportförderung und von der Städtebauförderung Fördermittel in Millionenhöhe verspricht. Verlängert würde mit dem Bau der Halle auch die bisherige Tribüne am Kunstrasensportplatz. Die teuerste Variante des Hallenbaus hätte drei Tennisplätze aufgewiesen und bei sechs Millionen Euro gelegen.

In der Diskussion gab es Bedenken zur Auslastung der Halle

Ortsteilbürgermeisterin Ines Wagner (SPD) dankte, dass das Projekt überhaupt fortgeführt wird, Bauamtsleiter Thomas Schäfer erwiderte, dass es daran nie einen Zweifel gegeben habe. Es sei nur eine Optimierungsaufgabe in jeglicher Richtung notwendig gewesen. In der Diskussion gab es Bedenken, ob man überhaupt 700 Besucher zu Veranstaltungen habe und es genügend Parkplätze gibt. Zum einen sei die Halle teilbar, zum anderen würden Einheimische sicherlich zu Fuß zu den Veranstaltungen kommen oder Langewiesen zusätzliche Parkplätze in der Nähe ausweisen können. Bauausschussvorsitzender Kurt Retzlaff (CDU) bemerkte zum Schluss, dass es sonst immer im Ausschuss Bedenken gab, zu klein zu bauen.