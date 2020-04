Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sportfischer befreien Ilm von Unrat und Müll

Die Vereinsaktivitäten ruhen derzeit, zumindest dürfen im Moment keine Versammlungen und Veranstaltungen stattfinden. Die Langewiesener Sportfischer 1955 nutzen aber das Frühjahrswetter und organisieren trotz Corona Arbeitseinsätze. In den vergangenen zwei Wochen waren die Sportfreunde wieder an der Ilm aktiv. Vom Fahrrad (unser Foto) bis zur leeren Flasche fanden die Sportfreunde allerhand Unrat in und an dem Gewässer. Die Ilm wurde vom Fridolin bis zum Einlauf Wohlrose in fünf Abschnitte eingeteilt, die jeweils von zwei Sportfreunden, die untereinander verschiedene Termine absprachen, gereinigt wurden. Nun können die Äschen und Forellen wieder das saubere Wasser genießen, meint Vorstandsmitglied Annette Traut. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.