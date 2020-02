Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Lebendig gebliebene Musik eines Komponisten

Der große Sohn von Elgersburg, Christian Heinrich Rinck, der am 18. Februar 1770 im Dorf in seinem Geburtshaus unmittelbar neben der Kirche auf die Welt kam, wurde von Mitgliedern des Thüringischen Zweiges der Rinck-Gesellschaft und von Bürgermeister Mario Augner (CDU) mit einem Blumenbukett geehrt. Mit dieser würdigen Geste leiteten die Rinck-Freunde aus Elgersburg und Geraberg die im Mai 2020 stattfindenden Jubiläumsfeierlichkeiten in beiden Orten und in Erfurt ein.

Dem Vergessen entrissen Rinck, der vor Jahren durch eine gemeinsame Erinnerungsinitiative von „West und Ost“ dem hiesigen Vergessen entrissen wurde, hat seitdem auch in seinem Geburtskreis den ihm gebührenden Platz als bedeutender Komponist eingenommen. In seiner Wahlheimat, dem einstigen Herzogtum Hessen-Darmstadt, wird er dank seines umfassenden kompositorischen Werkes als der „Rheinische Bach“ gefeiert. Nach Elgersburg und seinen Ausbildungs- und Schaffensorten Geraberg, Angelroda, Bücheloh, Arnstadt und Erfurt zog es Rinck im Laufe seines Lebens immer mal wieder zu kurzen Aufenthalten hierher zurück. „Es ist der pure Zufall, dass Rincks Geburtstagsjubiläum mit dem von Ludwig van Beethoven zusammenfällt. Das denkwürdige 250. Jubiläumsjahr ist uns vor allem wegen der lebendig gebliebenen Musik beider Komponisten eine große Verpflichtung zur intensiven Erbpflege“, sagte Brigitte Roth. Beim stummen Ablegen von Blumen am Dienstagmittag beließ es die kleine Gruppe nicht. Gemeinsam sangen die von Rincks Musik Begeisterten a capella sein „Abendlied“ als klingenden Geburtstagsgruß. Johann Christian Heinrich Rinck stammte aus einer thüringischen Lehrerfamilie. Von 1784 bis 1786 lebte er in Geraberg im Hause des heutigen Thermometermuseums und wurde danach Schüler von Johann Christian Kittel, der noch Schüler von Johann Sebastian Bach gewesen war. Rinck trat ab 1790 eine Stelle als Stadtorganist in Gießen an. 1803 avancierte er dort zum Universitätsmusikdirektor. 1805 wurde er in Darmstadt Kantor und Organist der Stadtkirche, später Hoforganist und Kammermusiker von Großherzog Ludwig I.