Leere Läden in Ilmenau – was tun?

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Leere Läden in Ilmenau – was tun?

Ilmenau. Angesichts des zunehmenden Leerstands von Geschäften in der Ilmenauer Innenstadt sieht Oberbürgermeister Daniel Schultheiß (parteilos) den Handlungsspielraum der Kommune begrenzt. Vorschläge, den Händlern mit Beratungen bei der Schaffung eines zweiten Standbeins im Internet zur Seite zu stehen – wie jüngst im Stadtrat geäußert wurde – könnten nicht von Mitarbeitern aus dem Rathaus gemacht werden. „Es kann nicht unsere Aufgabe sein, Geschäftsmodelle zu entwickeln“, sagte Schultheiß am Dienstag auf eine Anfrage unserer Zeitung. Das wüssten die Händler als Branchenkenner selbst am besten. „Wir sagen einem Sensortechniker ja auch nicht, über welche Kanäle er seine Produkte vertreiben sollte“, meinte er.

Die Stadt könne allenfalls für gute Rahmenbedingungen sorgen. Das sei vor allem eine attraktive Fußgängerzone in Ilmenau, so Schultheiß. Zurückhaltend äußerte er sich auch zu Anregungen, einen Katalog zu erstellen, welche Ladengeschäfte sich für eine Zusammenlegung eignen würden, um Händlern mehr Verkaufsfläche anzubieten. Auch die gelegentlich zu hörende Kritik an zu hohen Mieten in der Innenstadt konnte Daniel Schultheiß nur bedingt nachvollziehen. „Ich glaube, die Vermieter kennen den Markt ganz gut und würden meiner Einschätzung nach wohl kaum den Leerstand im eigenen Haus einer günstigeren Miete vorziehen“, sagte der Oberbürgermeister. Er verglich die Situation mit Hotels, die vorhandene Überkapazitäten dadurch mildern, indem Zimmer günstiger angeboten werden. Gleichwohl wolle die Stadtverwaltung ihrerseits die Händler unterstützen, so gut es geht. Deswegen begrüßte Schultheiß auch den Vorschlag der Ilmenauer CDU, der eine Förderung für Veranstaltungen in Höhe von 20.000 Euro vorsieht und mehrheitlich vom Stadtrat angenommen wurde. Dadurch, dass die Summe auf Basis einer noch zu erarbeitenden Richtlinie und nach Diskussionen im zuständigen Ausschuss für Wirtschaft, Umwelt und Verkehr vergeben werde, erzeuge man auch eine gewisse Transparenz über die Verwendung der Gelder. Der Oberbürgermeister fügte jedoch hinzu, dass die Stadt Veranstaltungen wie das Lichterfest auch vorher schon unterstützt habe.