Leopold ist der jüngste Bewohner des Ilm-Kreises

Ilm-Kreis. Auf einen vergleichsweise ruhigen Jahreswechsel im Ilm-Kreis blicken Rettungskräfte und Polizei zurück. Abgesehen von einigen Feuerwehreinsätzen blieben größere Sachschäden aus. Auch in den Notfallaufnahmen der Ilm-Kreis-Kliniken in Arnstadt und Ilmenau mussten keine schwerwiegenden Verletzungen behandelt werden.

Der traditionelle Rundgang am Neujahrstag von Landrätin Petra Enders (Die Linke) und Arnstadts Beigeordneter Diana Machalett begann in der Rettungsleitstelle des Ilm-Kreises. Hier lief ein großer Einsatz bereits am 30. Dezember ein, als bei Großbreitenbach eine Wiese auf rund 500 Quadratmetern mutmaßlich durch Pyrotechnik in Brand geriet. In der Silvesternacht selbst musste die Feuerwehr in Holzhausen zu einem Mülltonnen- und Heckenbrand ausrücken, der auch ein Auto beschädigte. Der Schaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf rund 1500 Euro. Etwa 6000 Euro Schaden verursachte ein Brand in der Ilmenauer Professor-Stamm-Straße, als ein Holzverschlag in Brand geriet und eine Hausfassade in Mitleidenschaft zog. Darüber hinaus mussten die Feuerwehren zu brennenden Papiertonnen ausrücken.

Landrätin Petra Enders (rechts) beim Neujahrsrundgang im Ilm-Kreis – hier mit Arnstadts Beigeordneter Diana Machalett (Mitte) bei Thomas Bauer und Maik Hendrich in der Rettungsleitstelle. Foto: Arne Martius

Ruhig blieb es auch auf der Geburtsstation der Ilm-Kreis-Kliniken in Arnstadt. Leopold Klein ist als jüngster Bewohner des Landkreises am 30. Dezember geboren. Seine Eltern Katharina Allenstein (22) und Marvin Klein (23) studieren beide an der Technischen Universität in Ilmenau. Das erste Neujahrsbaby im Ilm-Kreis wird voraussichtlich heute auf die Welt kommen.

Im vergangenen Jahr wurden in Arnstadt 676 Kinder geboren, davon 324 Jungen und 14 Zwillinge. Die Geburtsstation der Ilm-Kreis-Kliniken ist nach Einschätzung von Chefärztin Christiane Stapf in der glücklichen Lage, über einen sehr guten Personalschlüssel zu verfügen. Früh- und Spätdienste sind mit jeweils zwei Hebammen besetzt, „das hat schon fast Seltenheitswert“, so die Medizinerin.

Fast abgeschlossen sind am Standort in Arnstadt die Umbauarbeiten im Bereich der Notfallaufnahme. Hier stehen neuerdings sechs Betten für eine 24-Stunden-Überwachung zur Verfügung. Auf der Station wird unter anderem eingeschätzt, ob Patienten stationär oder ambulant behandelt werden müssen, erklärte Geschäftsführer Marcel John.

Landrätin Enders (links) bei der Polizei in Ilmenau mit Klaus Koch (2. von links) sowie den Diensthabenden Hagen Hofmann und Kathrin Beck vom Einsatz- und Streifendienst. Foto: Arne Martius

Wenngleich Menschen in der Neujahrsnacht nicht schwer verletzt wurden, kam es dennoch zu Tätlichkeiten. Wie Klaus Koch berichtete, der stellvertretende Leiter der Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau, gerieten zwei jugendliche Gruppierungen am Apothekerbrunnen in Ilmenau aneinander. Zudem wurde in einem Fall von häuslicher Gewalt eingegriffen. Nahe des Wohngebiets „Am Hüttenholz“ wurde eine Garage aufgebrochen und daraus ein Motorrad der Marke KTM entwendet. Auch am Wenzelsberg wurden zwei Unterstellmöglichkeiten geknackt. Ein aufgesprengter Briefkasten beschäftigte die Bewohner von Jesuborn. „Es war eigentlich eine ruhige Silvesternacht“, schätzte Klaus Koch ein. Im Ilm-Kreis waren zum Jahreswechsel 14 Beamte im Dienst. Die Silvesternacht bildet nach Angaben des stellvertretenden Leiters einen Schwerpunkt bei der Besetzung von Schichten.