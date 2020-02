Lernstätte und Lebensraum für die Schüler

Zum „Tag der offenen Tür“ des Goethe-Gymnasiums kamen zahlreiche Viertklässler aus der Stadt und dem Umland von Frauenwald bis Pennewitz mit ihren Eltern ins Haus II der Schule. Der Besuch war für die Entscheidungsfindung von Schülern und Eltern angesichts des nahenden Wechsels nach der Grundschule wichtig.

Dem Rechnung tragend, hatte sich die Lehrerschaft, besonders jene Gruppe in der Außenstelle der Goetheschule in der Karl-Liebknecht-Straße mit Außenstellenleiter Ingo Sperling, bestens vorbereitet. Die Schule als Lernstätte und Lebensraum für die Schüler zu zeigen, ihnen die Fachlehrer vorzustellen und einen ersten Einblick in Lehrinhalte zu gewähren, gelang in beeindruckender Weise. Da treten schon mal Schüler als „die alten Römer“ auf, um die tote Sprache Latein wieder zum Leben zu erwecken. Wer später Arzt werden möchte, sollte sich dafür interessieren und die Anstrengung des Paukens in diesem Fach nicht scheuen.

Physiklehrerin Bianca Krämer erzählte am Physik-Experimentiertisch etwas vom Schulgeist, der natürlich in einem gut hundert Jahre alten Gebäude eine Wohnung genommen hat. Beim Schulrundgang erfuhren Alexander, Susanne, Ramon und andere künftige Schüler von ihr etwas über Reibungselektrizität und elektrische Aufladung. Sie durften dann selbst mit einem durch Reibung aufgeladenen Plastestab einen dünnen Wasserstrahl „verbiegen“, oder am Faden hängende Papierbällchen zum Fliegen bringen.

Diana Kahle, Stefanie Schröder, Uta Jung und Bonnie Fabig sind die künftigen Lehrerinnen der fünften Klassen. „Wir rechnen mit etwa 90 Schülern, die zu uns kommen“, meinte Schulleiter Volker Rusch, der nach zwölf Jahren als Chef des Hauses im Sommer in den Ruhestand wechselt. Er erwartet von den Schülern Anstrengungsbereitschaft, ein selbstständiges Lernen, aber auch die Pflege eigener Hobbys und neuer Freundschaften.