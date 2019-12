Lesungen in der Ilmenauer Stadtbibliothek

Ilmenau. Bei Lesungen in der Ilmenauer Stadtbibliothek geht es im nächsten Jahr wahlweise in die Ferne, es gibt eine Reise durch die Thüringer Kochkunst – und ein Wiedersehen mit zwei den Ilmenauern bereits gut bekannten Autoren: Stefan Schwarz und Tatjana Meissner.

Den Reigen der Lesungen eröffnet Schauspielerin Maria Ehrlich, die 2018 mit ihrem Partner Manuel Vering ein halbes Jahr die Welt bereiste, um besondere Menschen zu treffen, wie diese: Ordensschwester Mary Jane, die in Nairobi ohne jegliches Geld ein Waisenhaus leitet und schon über 300 Kinder großgezogen hat. Oder der in New York lebende Pole Jurek, der als Jude den Holocaust überlebt hat und seitdem jeden Tag eindringliche Bilder auf die Leinwand bringt um die Geschehnisse nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Heraus kam „Leaving the frame – eine Weltreise ohne Drehbuch“, die Ehrich am 21. Januar in Ilmenau vorstellt (Karten für zwölf Euro).

„Der kleine Gartenversager – vom Glück und Scheitern im Grünen“, berichtet Autor Stefan Schwarz am 17. März. „Garten ist, wenn du von Selbstversorgung träumst und mit einer halben Tasse schrumpliger Erdbeeren und zwei oberschenkelgroßen Hartschalen-Zucchini nach Hause kommst“, heißt es in der Ankündigung von Stefan Schwarz, der sich selbst als „erfolglosesten Kleingärtner Leipzigs“ bezeichnet (Karten für zwölf Euro).

Die kulinarische Schatzkiste von Thüringen packt am 23. April Koch und Autor Herbert Frauenberger aus, der bereits zu DDR-Zeiten in renommierten Etablissements gearbeitet hat. Er beweist mit seinem Buch „Die besten Gerichte aus Thüringen“, dass der Freistaat mehr zu bieten hat, als die Klassiker Klöße und Bratwurst (Karten für 15 Euro).

Das bewegende Schicksal des Genies Willian James Sidis wird am 19. Mai von Klaus Cäsar Zehrer vorgestellt. Dessen Buch berichtet von seinem ukrainischen, nach Amerika emigrierten Vater Boris, der nach eigens erdachter Methode zum vielleicht klügsten Menschen der Welt heranwuchs. Allein die Recherche und die Arbeit an diesem Roman nahmen fünf Jahre in Anspruch (Karten für fünf Euro).

Ein Wiedersehen mit Tatjana Meissner gibt es am 17. November. „Es war nicht alles Sex“, heißt ihre neue Comedyshow, mit der sie auch in Ilmenau gastiert (Karten für zwölf Euro).