Letztes Konzert vor dem Umbau der Ilmenauer Festhalle

Das letzte Konzert vor dem Umbau der Ilmenauer Festhalle fand am späten Freitagnachmittag statt. „Die große Schlager-Hitparade“ gastierte in der gut gefüllten Festhalle. Das Publikum zeigte sich von Anfang an begeistert und blieb nicht lange auf den Stühlen sitzen. Künstler wie G. G. Anderson, Patrick Lindner und Michael Hirte traten auf. Die Umbauarbeiten der Festhalle beginnen nach dem Ende der Faschingssaison. Im Februar sind noch einige größere Veranstaltungen des Ilmenauer Karnevalklubs geplant.