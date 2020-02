Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Leute, die auf Dinge zeigen

Leute, die auf Dinge zeigen, das war mal eine beliebte Rubrik in der Lokalzeitung. Herr Müller zeigte auf ein altes Familienbild oder Frau Maier auf den Pokal aus ihrer Sportlerzeit. Weil täglich immer wer auf irgendwas zeigte, galt diese Bildkreation inzwischen als verpönt. Ich glaubte sie sogar fast ausgestorben, bis ich vor kurzem ein Bild in unserer Zeitung sah, auf dem eine junge Frau auf ein frisch verlegtes Pflaster in Gehren zeigte.

Mit Leuten, die auf Dinge zeigen, war ich zwar bislang sparsam. Dafür habe ich andere Peinlichkeiten produziert. Da gab es zum Beispiel diesen wunderschönen Ikarus-Bus vom Typ 55 mit seinem ausladenden Heck. So ein Fahrzeug hat die Regionalbus Arnstadt noch in ihrem Bestand und auch die Kombus in Saalfeld – wo vor einigen Jahren genau so ein Ikarus restauriert wurde.

Weil die ich die am Wiederaufbau beteiligten Lehrlinge nicht schnöde auf den Bus zeigen lassen wollte, fotografierte ich das Hinterteil des Busses mit samt den Heckansichten der Restaurier, die sich dazu – zwar zweifelnd, aber fügsam – in einer Reihe aufstellten.

Was ich damals für fürchterlich originell empfand, sorgte für einen mehrminütigen Lachkrampf in der Fotoredaktion. Hätte ich mal lieber Leute auf Dinge zeigen lassen.