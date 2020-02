Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Lobpreisung mit Kniefall

Mit der Einbringung eines Arnstädter Stadthaushaltes erhielt der Erfurter Frank Spilling (parteilos) eine Lobpreisung. Zum Amtsantritt im Juli 2018 sei er Bürgermeister ohne Beigeordnete, Kämmerer, Kassenchef, Bauamtsleiter, Baubetriebshof-Leiter, dafür mit einer von Krankheit ausgezehrten Verwaltung in einer klammen Stadt gewesen. „Aber Sie haben die Ärmel hochgekrempelt, bis an die Grenze des menschlich Möglichen für Ihre und unsere Heimatstadt gearbeitet“, heißt es in der Laudatio (Haushaltsrede) von Georg Bräutigam (Pro Arnstadt). „Dass dies oft zu Lasten Ihrer Person und der Familie ging, sei nur am Rande bemerkt!“ Man habe ihn als Fraktion gerne dabei konstruktiv unterstützt. Ein Verwaltungsprofi mit hoher sozialer und menschlicher Kompetenz. Der Kniefall gipfelt in „Man kann sagen, die schwarzen Wolken über unserer Stadt sind immer mehr weggezogen und es zeigt sich langsam aber sicher wieder Licht für unsere Heimatstadt am Horizont.“ Auch für die Ortsteile sei der Haushalt sehr positiv. Bräutigam wusste dennoch Prüfaufträge zu stellen: Sanierung der Brücke Kleine Angelhäuser Straße-Hainfeld mit Straße, Gehwegsanierung und Straßenbeleuchtung in der Angelhäuser Straße, Straßenoberfläche mit Bitumschicht im Kleinen Wiesenweg und im Dorotheental, Prüfung für ein Gemeindezentrum. Alles für Angelhausen-Oberndorf, da wohnt zufällig Bräutigam, der dem Haushalt zustimmte.