Ilm-Kreis. Veranstaltung am 25. Februar der Volkshochschule in Ilmenau

Managementplan für Schutzgebiete

Natura 2000 ist die Bezeichnung für ein zusammenhängendes Netz von Schutzgebieten innerhalb der Europäischen Union. Es setzt sich aus Fauna-Flora-Habitat-Gebieten (FFH-Gebieten) und Europäischen Vogelschutzgebieten zusammen. Hauptziel ist der länderübergreifende Schutz gefährdeter wildlebender heimischer Tier- und Pflanzenarten und ihrer Lebensräume. Um seinen Wert weiterhin zu sichern, bedarf es eines Managementplanes, in dem die Bewirtschaftung festgelegt wird. 2016 bis 2019 wurden im heutigen Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz die Managementpläne für 167 FFH-Gebieten im Freistaat Thüringen durch Planungsbüros erstellt. Fünf dieser Gebiete, die sich anteilig im Ilm-Kreis (IK), Stadt Suhl (SHL), Landkreisen Hildburghausen (HBN), Schmalkalden-Meiningen (SM) und Gotha (GTH) befinden, werden auf einer Veranstaltung am Dienstag, 25. Februar, um 17 Uhr in der Volkshochschule in Ilmenau thematisiert. Es handelt sich um die Gebiete: „Oberlauf der Zahmen Gera - Seiffartsburg“ (IK, SHL) „Erbskopf - Marktal und Morast - Gabeltäler“ (IK, HBN), „Schneekopf - Schmücker Graben - Großer Beerberg“ (SHL, SM, IK), „Wilde Gera bis Plaue und Reichenbach“ (IK, SHL, GTH), „Bergwiesen um Schmiedefeld mit Ziegensumpf“ (SHL, IK).