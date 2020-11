Manebach: Der Gastraum war bis 1920 Grenzgebiet

Es gibt Jubiläen, die werden nicht groß gefeiert. Deshalb geraten sie dennoch nicht in Vergessenheit, wenn bürgerschaftliches Engagement dem Vergessen entgegenwirkt. In Manebach „feiert das Karussell“ – es befindet sich mitten im Ort am Ilmufer und am Bahnübergang – in aller Stille mit dem 100-jährigen Bestehen des Freistaates Thüringen sein Jubiläum als verschwundener, einstiger Grenzort.

Das Manebacher „Karussell“, um welches sich die Ortsgeschichte dreht, hat nichts mit den Karussells der ortsansässigen, legendären Schaustellerfamilie Härtel und deren Nachfahren zu tun. „Karussell“ wurde das eher unscheinbare, sich duckende Eckgebäude mit seiner schmuck restaurierten Backsteinfassade seiner Dachform wegen genannt. Diese ähnelt der Dachhaube eines Kettenkarussells. Der historische Wert des Gebäudes, das sich im Besitz der Familie Reinhardt befindet, offenbart sich im Inneren. Ilm war fortan kein Grenzfluss mehr Beim Blick nach oben auf die offene Dachkonstruktion, ist die kreisförmige Karussellform erkennbar. Der Terrazzofußboden lässt Rückschlüsse auf dessen handwerklich saubere Verlegung zu, die mehr als hundert Jahre zurückreicht. Italienische Arbeiter legten, wie es damals hoch in Mode war, in Hausfluren und Küchen diesen haltbaren, fein geschliffenen Steinfußboden. Doch auch der Fußboden ist nicht der Erinnerungsgrund, welcher zurück ins Jahr 1920 führt. Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges 1918, der nachfolgenden Novemberrevolution mit der Abdankung des deutschen Kaisers samt aller Fürsten und der Errichtung der Weimarer Republik, fiel auch in Manebach die Grenze zwischen den Herzogtümern Weimar und Gotha. Die Ilm war fortan kein Grenzfluss mehr. Kammerberg und Manebach wurden, wie seinerzeit auch Stützerbach, zu einem Ort unter Verwaltung des Landes Thüringen vereint. Grenzsteine in der Flur hatten als Markierungen für herzogliche Besitztümer ausgedient. So auch jener Grenzstein am Ilmufer mitten im Ort. Mitten durch die Stube verlief die Grenze der Herzogtümer Um diesen Grenzstein herum hatte der findige Gastwirt Oscar Peschke um 1900 seine Schankwirtschaft gebaut, welche später den Namen „Coburger Hof“ bekam. Der Gastraum war bis 1920 Grenzgebiet. Mitten durch die Stube verlief die Grenze der Herzogtümer, was schon damals, als mit der Eisenbahn Fremde ins Dorf kamen, als Kuriosum bekannt wurde. So konnten Gäste, die verordneten unterschiedlichen polizeilichen Sperrstunden verlängern, wenn sie einfach ihren Platz am Biertisch des anderen Herzogtums einnahmen. Ein alter Bierstreit, vermutlich wegen der Steuereinkünfte, wurde aber schon 1670 beigelegt. Damals hatten die Witzlebener Besitzer von Kammerberg ihren Gastwirten verboten, Bier an die Manebacher auszuschenken. Gastwirt Peschke zapfte höchstwahrscheinlich Coburger Bier, das damals auch in Ilmenau getrunken wurde. An wen er die Bier- und Gewerbesteuer bis 1920 zahlte, bleibt ein heimatgeschichtlicher Forschungsgegenstand. Erinnerung an besonderen Manebacher Ort und dessen Geschichte Ortsteilbürgermeister Stefan Schmidt (parteilos) mit Ortschronistin Gabriele Kahlert hatte gemeinsam mit Familie Reinhardt zu einem kurzen Treffen ins „Karussell“ eingeladen, um die Erinnerung an diesen sehr besonderen Manebacher Ort und dessen Geschichte nicht verblassen zu lassen. Rüdiger Reinhardt und seiner Familie sei die Rettung vor dem Verfall und der Erhalt dieses Manebacher Kleinods zu danken, würdigte Stefan Schmidt das private Engagement der Reinhardts im öffentlichen Interesse. Familie Reinhardt tut sich allein aus Altersgründen schwer damit, das Gebäude, welches Rüdiger Reinhardt bislang als Künstleratelier diente, zu erhalten und zu nutzen. „Wir werden zeitnah gemeinsam mit Familie Reinhardt nach Wegen und Möglichkeiten suchen, das Karussell für eine museale und touristische Nutzung im Ort zu erhalten. Das kostet Geld, das aber gut angelegt sein wird“, betonte Schmidt, ohne sich zu konkreten Vorstellungen, die zuerst im Ortschaftsrat entwickelt und beraten werden müssen, zu äußern.