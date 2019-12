Markante Bäume in Ilmenau werden bis zum Frühjahr gefällt

Ilmenau. Mehrere ortsbildprägende Bäume werden in Ilmenau und den Ortsteilen bis Ende Februar gefällt. Der Großteil von ihnen ist laut Gutachten von Pilzen befallen, andere ragen in den Verkehrsraum hinein und weisen mehrere Anfahrschäden von Lastwagen auf. Auch in Gehren werden Bäume fallen, hier ist am Friedhof eine ganze Gruppe Nadelhölzer vom Borkenkäfer befallen. Wie Dunja Rose von der Abteilung Umwelt und Forst im Ilmenauer Sport- und Betriebsamt sagte, werden im Gegenzug neue Bäume gepflanzt.

Abschied nehmen heißt es von einer prominent stehenden Kastanie in der Elgersburger Straße in Roda. Der Baum habe hinsichtlich seiner Vitalität nachgelassen und weist Faulstellen und Risse auf. Besonders gefährdet ist die Kastanie aber vor allem im Bereich des Stammfußes, wo sich der Brandkrustenpilz breit gemacht hat. Ebenso markant sind die Kastanien am Rosa-Luxemburg-Platz in Unterpörlitz, von denen eine weichen wird. Wie es in dem Gutachten heißt, seien „umfangreiche baumpflegerische Maßnahmen [...] nicht mehr zielführend“, zumal der Stamm bereits teilweise ausgehöhlt ist. Eine Kronensicherung in der Vergangenheit hatte der Kastanie immerhin noch zu einem längeren Leben verholfen.

Drei Bergahornbäume an der Oberpörlitzer Straße

Zwei Pappeln verschwinden sollen am Parkplatz an der Ecke Mühlgraben/Mühltor. Hier ist der Grund für die Fällung die geplante Neugestaltung der Stellflächen. Aber auch der Zustand der Bäume selbst machte den Verantwortlichen in der Stadtverwaltung Sorgen: Bei starkem Wind brachen Äste ab, was mit Blick auf den Parkplatz nicht zu vertreten sei, sagte Rose.

Das gilt auch im Fall von drei Bergahornbäumen, die sich am Anfang der Oberpörlitzer Straße aus Richtung Stadtzentrum weit in den Verkehrsraum hineinragen. Sie weisen nicht nur mehrere Anschlagswunden von Fahrzeugen auf, sondern verengen auch den Fußweg – der an einer Stelle nur noch über Schulterbreite verfügt.

Auch wenn die Stadt in diesem Fall nicht verantwortlich ist – Auswirkungen auf das Bild wird der Eingriff an der Einmündung der Naumannstraße in die Waldstraße auf Höhe des Tannewehrs dennoch haben. Als Grund für die Fällung einer Ulme und einer Erle wurde vom zuständigen Straßenbauamt Mittelthüringen ebenfalls die Verkehrssicherheit angegeben.

Nicht in allen Fällen können neue Bäume anstelle der alten gepflanzt werden, sagte die zuständige Sachbearbeiterin auf eine Anfrage von Stadträtin Sybille Streubel (Grüne). Das ist vor allem im Bereich der Oberpörlitzer Straße nicht möglich. In Summe werden im kommenden Jahr aber 54 Bäume neu gesetzt, kündigte Dunja Rose an. An die Stelle der Baumgruppe in Gehren kommt eine hochwachsende Hecke.

Nach Einschätzung aus dem Sport- und Betriebsamt gilt der Brandkrustenpilz als einer der gefährlichsten Zersetzer von Holz. „Er ist unscheinbar, kann aber zum sofortigen Baumversagen führen“, erklärte Rose.