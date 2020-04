Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Markt mit drei Händlern in Gräfinau-Angstedt

Vor dem Rathaus platzierten sich am Samstag zum Markttag in Gräfinau-Angstedt drei Händler, darunter auch ein Geflügelvertrieb. Benjamin Gliem kam von den Döllstädter Obstgenossenschaften und brachte Obst und Gemüse ab 8 Uhr unter die Leute. Möhren, Gurken, Tomaten, Äpfel und Brühgurken seien am besten gegangen. Er verkaufe viel mehr als vor Corona-Zeiten, sagte er. Das gelte auch für seine Standorte in Arnstadt, Ilmenau, Suhl und Rudolstadt. Sein Gegenüber, der Käse in verschiedenen Variationen anbot, hatte gegenteilige Erfahrungen gemacht. Gegenüber der Marktstände hatte auch ein Lebensmittelgeschäft geöffnet und bot vor der Tür Blumen an.