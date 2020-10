„Die echte Gilde der Marktschreier“ kommt vom 29. bis 31. Oktober in ihrem 50-Jahre-Firmenjubiläum nach Ilmenau auf den Wetzlarer Platz. Mit dabei sind nach eigenen Angaben die besten Marktschreier der Republik, darunter mit Wurst-Achim aus dem Ruhrgebiet der amtierende deutsche Meister und „das lauteste Lebewesen der Welt“.

Er trifft in Ilmenau auf Käse-Maik aus Chemnitz. Es soll dabei laut und unterhaltsam zugehen, eben wie bei den echten Marktschreiern. Zu ihnen gehören auch Aal-Ole, das Original vom Hamburger Fischmarkt, Nudel-Anne, Knabber-Paul. Käthe-Kabeljau hat Fischbrötchen an Bord, Taschen-Hinnerk will Frauenaugen zum Funkeln bringen. Für das leibliche Wohl sorgen die Marktschreier mit Imbiss- und Getränkeständen. Für die kleinen Gäste gibt es auch ein Karussell. Einige Stände im ruhigen Verkaufsbereich runden die Veranstaltung ab, da geht es um Handtaschen, Schmuck und Wein.

Eröffnung am 29. Oktober um 11 Uhr

Am Donnerstag, dem 29. Oktober, findet um 11 Uhr die offizielle Eröffnung statt. Aufgrund der aktuellen Situation ist beim Besuch ein Hygiene-Abstand von mindestens 1,5 Metern einzuhalten, Personen mit Erkältungssymptomen sollten der Veranstaltung fern bleiben. Geöffnet ist der Markt Donnerstag, Freitag von 10 bis 19 Uhr und Samstag von 10 bis 18 Uhr.

Der Name „Echte Gilde der Marktschreier“ steht laut Eigendarstellung als Synonym für die Entwicklung der volkstümlichen Traditionen des Marktschreiens, die auf dem Fischmarkt in Hamburg-Altona gedieh. Dabei komme es nicht auf Lautstärke, sondern auf Originalität, Schlagfertigkeit, Witz, Humor und den Dialog untereinander an.

Die Gilde der Marktschreier war zuletzt im November 2019 in Ilmenau. Achim Borgschulze, der Chef der Marktschreier, sagte damals, dass der Ilmenauer Marktplatz für die vielen Händler zu klein sei. Deshalb hatte die Stadtverwaltung den Wetzlarer Platz für ihre Veranstaltung vorgeschlagen.