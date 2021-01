Marlishausen: Investorin regt Bauleitplanung an

Gefragt ist Bauland in Marlishausen. Das veranlasst derzeit eine potenzielle Investorin, einen eher steinigen Weg in Angriff zu nehmen. Sie will am Ortsrand in Richtung Stadtilm sechs Baugrundstücke erschließen lassen.

Mit einer Bauvoranfrage scheiterte sie allerdings bereits vor einigen Monaten: Die Kommune versagte ihr Einvernehmen, da sich das künftige Bauland im Außenbereich befindet. Für ein einzelnes Haus könnte man zwar eine Einzelfallentscheidung treffen, für sechs Neubauten sei allerdings ein Bebauungsplan notwendig, hieß es damals.

Die Investorin kontaktierte daraufhin die unterschiedlichsten Behörden, um abzuklopfen, wie die Chancen stehen, doch noch Baurecht herzustellen. Unter anderem ging es um Umweltfragen, aber auch die fehlende Zuwegung.

Die Rückmeldungen ermutigten sie: Sie regte über die Stadt das Einleiten einer so genannten Bauleitplanung an. Im Bauausschuss wurde das Thema bislang aber nur kurz angerissen: Zunächst muss der Ortsteilrat darüber beraten. Wann die nächste Sitzung stattfindet, ist pandemiebedingt aber noch unklar.