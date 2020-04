Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Masken für Assisi-Schüler in Ilmenau

Lions-Club-Mitglied André Kaeding (rechts) übergab am Freitag eine Spende von 100 genähten Mund-Nase-Masken an die Freie Assisi-Schule in Ilmenau. Insgesamt haben acht Teams 1000 Masken genäht, die an Einrichtungen der Lebenshilfe in Ilmenau, das Rot-Kreuz-Heim in Geraberg und Arztpraxen für Patienten verteilt worden sind. Kaeding hatte die Aktion angeregt. Der Lions-Club Arnstadt-Ilmenau gab 3000 Euro, die Sparkasse 750 Euro für Material und Aufwandsentschädigung. Unter den Helfern war auch die Firma GMC Systems mbH aus Ilmenau.