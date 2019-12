Maximal ausgelastet

So viele Betrunkene auf engsten Raum habe ich noch nicht gesehen. Der ganze Zug am Erfurter Hauptbahnhof roch Samstagabend nach Glühwein und anderen nicht definierbaren alkoholischen Getränken. Anhand ihrer Verkleidung gaben sich die Reisenden als Weihnachtsmarktbesucher zu erkennen. Hier ein Plüsch-Elch-Geweih, dort ein blinkender Mini-Weihnachtsbaum an der Jacke.

Obwohl alle Sitz- und Stehplätze der Triebwagen belegt waren, versuchten immer noch Gruppen, sich durch die Türen zu quetschen. Irgendwie passte noch jemand hinein. Eigentlich kenne ich keine Platzangst. Aber in dem Moment spürte ich den starken Impuls, den Zug auf der Stelle zu verlassen. Wohl wissend, dass danach noch ein Zug Richtung Arnstadt fährt.

Der war anfangs recht leer. Je näher die Abfahrtszeit rückte, desto voller wurde auch dieser Zug. Am Ende war es nicht ganz so schlimm, wie beim ersten Versuch. Die Scheiben beschlugen dennoch und die Luft wurde stickig. Auch konnte ich mir schwer vorstellen, wie ein Passagier vom einen Ende zum anderen, beispielsweise zur Toilette, kommt.

Mich freut, wenn die Bahn gut angenommen wird. Aber muss es denn gleich so gut sein? Ich weiß nicht, ob es an jedem Wochenende des Erfurter Weihnachtsmarktes so ist. Fall ja, wünschte ich mir, dass die Bahnbetreiber zusätzliche Wagen anhängen.