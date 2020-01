Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mehr als 30 Bäume im Arnstädter Stadtgebiet neu gepflanzt

In den vergangenen Wochen wurden im Stadtgebiet Arnstadt nicht nur zahlreiche Bäume gefällt, es wurden auch Bäume gepflanzt. Über 30 Bäume listet die Stadtverwaltung auf, so beispielsweise sechs Säulen-Hainbuchen in der Alfred-Ley-Straße und sechs Apfelbäume in Dosdorf. Im Frühjahr diesen Jahres sollen an vier Standorten zusätzliche Blühflächen mit einer Gesamtgröße von rund 760 Quadratmetern angelegt werden, heißt es in einer Mitteilung weiter. In Dosdorf werde eine Wildblumenwiese um die neu gepflanzten Obstbäume herum angesät.

Im Schönbrunn erfolge die Böschungssicherung entlang der erneuerten Stützmauer an der Wilden Weiße durch Gräser und Stauden. In Rudisleben soll neben einer Bushaltestelle an der Hauptstraße eine Gräser- und Staudenfläche gepflanzt werden. Diese Flächen sollen mit ihrer Artenauswahl nicht nur den Betrachter erfreuen, sondern dienen darüber hinaus der Förderung von Nützlingen und dem Biotopverbund. Allein für diese Baum-, Strauch- und Staudenpflanzungen investiert die Stadt eigenen Angaben nach rund 80.000 Euro.

Zusätzlich werden im Frühjahr weitere 25 Laub- und Obstbäume durch die Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen im Bereich der Wohngebiete Wachsenburgblick und Bachstelzenweg gemäß städtischer Auflagen gepflanzt.