Mehr Geld für Investitionen, aber auch mehr Schulden

Ilmenau. Seit Jahren kennt das Volumen des im Ilmenauer Haushalts nur eine Tendenz: Es wächst. Stets hieß es, dies sei der größte Finanzhaushalt seit der politischen Wende von 1989/90. Der Anfang des Jahres beschlossene Haushalt ist nun aber tatsächlich der größte bislang, was vor allem an der Gebietsreform liegt. Durch die Eingemeindung von bislang eigenständigen Städten und Dörfern ist das Budget für 2020 bei knapp 86 Millionen Euro angekommen. Zum Vergleich: Der letzte Haushalt der Stadt in ihren alten Grenzen wies 2018 ein Volumen von rund 57 Millionen Euro auf. Im Sommer desselben Jahres kamen dann Gehren, Langewiesen und die ehemaligen Wolfsberggemeinden hinzu.

Die aktuelle Summe klingt immens, doch so viel finanziellen Spielraum, wie sie vermuten lässt, bietet sie wiederum auch nicht. Die Stadt ist mit ihren großen Bauvorhaben ausgelastet, für neue Ideen gibt es kaum Chancen. Tatsächlich stehen im Vermögenshaushalt – der Bereich, aus dem wie im Privaten auch Neuanschaffungen getätigt werden können – mit 21 Millionen Euro zwar immer noch erkleckliche Gelder zur Verfügung. Aber 2018 hatte die Stadt in ihren bisherigen Grenzen auch schon 15 Millionen Euro zur Verfügung. Ein Großteil davon war mit dem Neubau einer Schwimmhalle gebunden. Das meiste Geld fließt in die Festhalle Für den Hochbau sind aktuell 6,9 Millionen Euro eingeplant. 3,8 Millionen Euro davon fließen dieses Jahr in die Sanierung der Festhalle. Weitere größere Vorhaben sind die Vollendung des Anbaus am Kindergarten in Möhrenbach und die Fortsetzung des Sport- und Freizeitensembles in Langewiesen. Im Tiefbau steht mit 6,8 Millionen Euro eine ähnlich hohe Summe vor allem für die Sanierung von Straßen zur Verfügung. Hinzu kommt eine gute weitere Million Euro für Reparaturen, die wiederum aus dem Verwaltungshaushalt bestritten werden. 22,2 Millionen Euro an Personalkosten Der Verwaltungshaushalt ist mit knapp 65 Millionen Euro das größte Abteil im Budget von Ilmenau. Aus diesem Bereich werden die laufende Verwaltung finanziert, kommunale Gebäude unterhalten – vor allem aber das Personal bezahlt. Mit 22,2 Millionen Euro ist das wiederum der größte Einzelposten. Zu den Bediensteten der Stadt gehören nicht nur die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Kernverwaltung, sondern auch jene in den kommunalen Kindergärten und Bauhöfen. Angestiegen ist das Budget in erster Linie ebenfalls durch die Eingemeindungen. Mit der Übernahme von Fachpersonal aus den bisher eigenständigen Gemeinden haben sich die Ausgaben fast verdoppelt, denn im Jahr 2018 lagen die Kosten noch bei gut 12 Millionen Euro. Allerdings wurden auch im Ilmenauer Rathaus selbst neue Stellen geschaffen: etwa im Bereich der Wirtschaftsförderung und durch die Einführung des Amts eines Ortsteilbeauftragten. Neue Ortsteile bringen Schulden mit Doch nicht nur das Volumen des Haushalts wächst seit einigen Jahren, auch die Verschuldung steigt wieder an, nachdem sie sich schon einmal fast der Null genähert hatte. Mit 1,3 Millionen Euro stand Ilmenau Ende des Jahres 2017 in der Kreide. Statistisch gesehen war damit jeder Einwohner mit 50,40 Euro verschuldet. Das war verglichen mit dem Thüringer Durchschnitt von 808 Euro ein sensationeller Wert. Doch mit der Aufnahme eines Kredits für die neue Schwimmhalle änderte sich der Kurs wieder. Hinzu kamen Verbindlichkeiten aus den neuen Ortsteilen, insbesondere aus Langewiesen (982 Euro je Einwohner), Gehren (995 Euro) und Frauenwald (1641 Euro). Einzig die ehemalige Wolfsberggemeinde brachte mit 54 Euro pro Einwohner vor allem eines nicht in die neue Gemeinschaft mit ein: übermäßige Schulden. Ende 2020 wird Ilmenau knapp 15 Millionen Euro an Krediten haben. Überschwängliche Haushaltsreden waren daher zur Beschlussfassung des Budgets in der Januarsitzung nicht zu erwarten. Solide sei der Haushalt, würdigten die Fraktionsvorsitzenden insbesondere die Arbeit der Kämmerei. Ansonsten waren den Anstieg der Personalkosten und die Neuverschuldung Schwerpunkte der Redner. Etwas aber hat sich mit diesem Jahr grundlegend geändert: Mit den vielen neuen Ortsteilen hat sich auch der Kreis der Kritiker erweitert, die ihre Heimatgemeinde im Haushalt mit nicht genügend Investitionen bedacht sehen. In einer Artikelserie dokumentiert unsere Zeitung den Haushalt der Stadt Ilmenau. Lesen Sie in der nächsten Folge über die wichtigsten Einnahmequellen der Kommune.