Ilm-Kreis. Obwohl der Kreistag nicht darüber beraten hat, stehen Gelder für Planungen für Neubauten einer Mensa in Stadtilm und Ilmenau im Haushaltsentwurf.

Mehr Platz für Schulspeisung in Ilmenau und Stadtilm

100.000 Euro sind für die neuen Speiseräume der Schulen in Stadtilm und am Stollen in Ilmenau vorgesehen. Der Betrag steht im Haushaltsplan des Ilm-Kreises für das nächste Jahr und soll die Planung des Neubaus von Mensen ermöglichen. Die Verwaltung habe den Betrag für das Jahr 2020 aufnehmen wollen, um nicht noch ein Jahr zu verlieren, sagte Alexander Müller, Leiter des Schulverwaltungsamtes, Dienstag vor dem Finanzausschuss.