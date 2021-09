Mehrere Unbekannte schlagen und treten in Ilmenau auf Mann ein

Ilmenau. Der 19-Jährige musste in ein Krankenhaus. Am Tatort wurde eine Taschenlampe mit Blut gefunden. Außerdem meldet die Polizei diese Vorfälle aus dem Ilm-Kreis.

Mehrere unbekannte Täter griffen laut Polizei in der zu Samstag am Bahnübergang Langewiesener Straße in Ilmenau einen 19-jähriger Mann an verletzten ihn durch mehrere Schläge und Tritte am Kopf. Am Tatort fand die Polizei eine mit Blut beschmierte Taschenlampe.

Der Geschädigte musste kurzzeitig im Krankenhaus versorgt werden. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung gegen unbekannt und sucht Zeugen. Diese werden gebeten sich mit der Polizei, unter Benennung der Bezugsnummer 0204963/2021, telefonisch (03677/601124) in Verbindung zu setzen.

Jetzt zum TA-Newsletter anmelden Nachrichten aus Ihrer Region E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mit Motorrad gestürzt und verletzt

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Samstagnachmittag auf der Landstraße zwischen Dreiherrenstein und Neustadt am Rennsteig. Beim Wiedereinscheren nach einem Überholvorgang verlor ein 31-jähriger Motorrad-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, fiel auf die Fahrbahn und rutschte dabei über die Bankette. Bei dem Sturz wurde er verletzt und musste im Krankenhaus versorgt werden. Am Motorrad der Marke Honda entstand ein Sachschaden von ca. 2000,- Euro.

Teures E-Bike gestohlen

Ein hochwertiges Fahrrad erbeuteten unbekannte Täter in der Nacht von Freitag zu Samstag in Arnstadt. Zuvor öffneten der oder die Täter das Garagentor in einer Garage in der Schillerstraße. Das Fahrrad war zudem mit zwei Bügelschlössern gesichert. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein E-Bike Specialized Levo SFR Coup 29. Der Wert des Fahrrades wurde mit 6202 Euro angegeben. Zeugen wurden gesucht unter Benennung der Bezugsnummer 0205359/2021. Telefon 03677/601124.

Elektrowerkzeug aus Garage entwendet

In eine Garage in der Alexander-Puschkin-Straße in Ichtershausen brachen unbekannte Täter in der Nacht zu Samstag ein. Aus dieser nahm der oder die Täter mehrere Elektrowerkzeuge im Gesamtwert von 467 Euro mit. Die Polizei sucht Zeugen unter Benennung der Bezugsnummer 0205387/2021 und via Telefon unter 03677/601124.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen

Spur der Verwüstung in Arnstadt: Großer Polizeieinsatz wegen Randalierer

Traktor mit Anhänger kippt nahe Arnstadt um: 250.000 Euro Schaden und ein Verletzter