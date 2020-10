Meine Meinung: Schwimmhäute am Gedächtnis

Haben wir aufgeatmet am Wochenende, als es endlich mal ein paar Stunden nicht geregnet hat? Haben wir. Wer also für den Verdauungsspaziergang in der Natur unterwegs war, konnte bemerken, wie sich der Boden vollgesogen hat und vielleicht geflucht haben, weil es hier und da ganz schön schlammig war.

Auch Saale, Schwarza und die Zuflüsse machen einmal wieder den Eindruck, wirklich Gewässer zu sein und nicht nur feuchte Geländeeinschnitte. Sogar der Pegel am Wasserkraftwerk der Schwarza erlebt derzeit einen seiner seltenen Tage, an denen hier auflagenkonform Strom produziert werden könnte.

Wer also erinnert sich an die Klage der Forstleute, die im Niederschlagsmangel die wichtigste Ursache für die Sorgen mit dem Borkenkäfer sehen? Längst wieder ausgeglichen?

Als Spaziergänger müsste man einen meterlangen Bohrer mit sich führen, um die verborgene Wahrheit in der Tiefe zu erkennen: Bis die tieferen Erdschichten, dort, wo die Bäume ihr Wasser aufnehmen, wieder die alten Werte zurück haben, müsste es wirklich wochenlang immerzu so weiter regnen.

Man kann sich da beliebig oft wiederholen, das Kurzzeitgedächtnis will weiterhin etwas anderes im Unterbewusstsein einhämmern, vor allem, wenn es mit Hoffnung zu tun hat, es sei vielleicht doch alles nicht so schlimm.

Nun wird keiner die Hoffnung als solche kritisieren wollen, denn was wären wir alle ohne sie? Dass sie aber weiter eine feste Vernunftkoalition mit der Realität eingeht, darf auch beim Seelenthema Wald gern ab und an wiederholt werden.