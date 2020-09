Meinung: Saaletal-Spaziergang inklusive

Ladeweile - ist kein Schreibfehler, sondern eine Wortschöpfung auf Webseiten für E-Autofahrer. Bei den Beschreibungen der Ladepunkte im Land geht es nicht nur um technische Ausstattungen, sondern auch den Freizeitwert, also etwas gegen die Langeweile beim Laden. Nichts, was den Verbrennerfahrer tangiert, der bei der Füllung selbst größerer Tanks es meist kaum schafft, alle Scheiben zu reinigen. Während an den normalen Ladesäulen in der Rudolstädter Innenstadt schon mal ein Arbeitstag vergehen kann und deswegen bei Pendlern öfter das Auto noch dasteht, weil zwar die Ladung fertig, aber die Schicht noch nicht vorbei ist, klappt das beim neuen Schnellader schon deutlich schneller. Das ist auch angebracht, denn in der Oststraße 40 ist der Unterhaltungswert begrenzt, es sei denn man wolle 90 Minuten, in denen auch ein Tesla gut gefüllt ist, für eine halbe Stunde Fußmarsch hin, eine halbe zurück und die dritte für einen kleinen Stadtbummel investieren. Da macht die edle Überdachung, mit denen Hausherr RSB und Energieversorger EVR gleichermaßen eine technologiesche Landmarke setzen wollen, natürlich doppelt Sinn. Und selbst Geschäftstermine muss nun niemand mehr mit Blick auf den Ladestand ins Langweilige überdehnen.