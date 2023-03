Die Bachkirche in Arnstadt. (Archivfoto)

Melancholische Tanzrhythmen treffen in Arnstadt auf sündige Versuchung

Arnstadt. Das Ensemble Concerto Copenhagen gastiert für ein Konzert mit Werken von Bach und Telemann am 2. April in der Bachkirche in Arnstadt.

Zur musikalischen Reise zwischen melancholischen Tanzrhythmen, sündiger Versuchung und festlicher Willkommensmusik laden Lars Ulrik Mortensen und sein Ensemble Concerto Copenhagen am Sonntag, 2. April. um 18 Uhr in der Bachkirche Arnstadt ein. Neben zwei in Weimar entstandenen Bachkantaten bringen sie auch konzertante Musik von Philipp Telemann zu Gehör, der als Eisenacher Kantor ein Freund von Johann Sebastian Bach und Pate seines Sohnes Carl Philipp Emanuel war.