Menschen mit Behinderung wünschen sich hauptamtlichen Inklusionsbeauftragten für Ilmenau

Ilmenau. Besucher des Stammtischs für Menschen mit körperlicher, geistiger oder sensorischer Beeinträchtigung wünschen sich für Ilmenau einen hauptamtlichen Behindertenbeauftragten. Dazu luden am Mittwoch die Organisatoren Thüringens Landesbeauftragten für Menschen mit Behinderung, Joachim Leibiger, ins Rathaus der Stadt ein.

Bislang wird die Stelle in Ilmenau ehrenamtlich ausgeführt. Erst vor wenigen Tagen übernahm Philipp Schiele als Inklusionsbeauftragter das Amt von seiner Vorgängerin Edeltraut Hajny, der eine engagierte Arbeit nachgesagt wird. Der Informatiker Schiele will seine Arbeit so organisieren, dass er alle zwei Wochen vor Ort sein kann. „Ich bin überzeugt, dass er sein Amt hervorragend ausführt“, sagte Oberbürgermeister Daniel Schiele (parteilos) bei seiner Begrüßung am Mittwoch.

Im Ehrenamt kaum zu schaffen

Das wollen die Stammtischbesucher auch nicht in Abrede stellen. Allerdings seien die Aufgaben so vielschichtig und komplex, dass aus ihrer Sicht die Erledigung in einem Ehrenamt kaum zu schaffen sei. „Wir hatten uns gewünscht, dass es einen hauptamtlichen Inklusionsbeauftragten geben wird. Geld für andere Dinge ist schließlich auch da. Es fällt uns schwer, das nachzuvollziehen“, sagte Daniela Gruß.

Wie das Geld in Ilmenau ausgegeben wird, liege aber im Ermessen der Kommunalpolitiker, sagte Oberbürgermeister Schultheiß. Das gelte auch für das Satzungsrecht: Es zu ändern, um einen hauptamtlichen Inklusionsbeauftragten zu installieren, „diese Hoheit hat einzig der Stadtrat“, erklärte er. Schultheiß warb dafür, zunächst die Aufgaben zu definieren und dann nach Lösungen zu suchen. „Es gab erst im Januar die Haushaltsdiskussion, bei der uns jede Fraktion mitgegeben hat, den Personalplan nicht ausufern zu lassen. Es wird schwierig: Auf der einen Seite sollen wir einsparen und auf der anderen Seite Stellen schaffen“, fand der Stadtchef.

60 Prozent Zuschuss vom Land

Zugleich würdigte Daniel Schultheiß das Engagement der Menschen mit Behinderungen, deren regelmäßige Zusammenkünfte von Stadtratsmitglied Gunther Kreuzberger initiiert wurden. „Ich freue mich, wie sich der Stammtisch verstetigt hat und dafür sorgt, dass den Betroffenen Gehör im Stadtrat und in den Ausschüssen verschafft wird“, sagte er.

Joachim Leibiger machte den Gästen im Rathaus Hoffnung, dass eine Stadt in der Größe von Ilmenau mit rund 39.000 Einwohnern gute Chancen habe, einen hauptamtlichen Inklusionsbeauftragten einzuführen. Vom Land gibt es dafür aktuell eine 60-prozentige Förderung. Eigentlich sollte das Geld im Zug der Gebietsreform auf die dadurch größer gewordenen Landkreise verteilt werden. Da die Neugliederung aber abgesagt wurde, könnten auch Kommunen bedacht werden – wenngleich der Umfang des Fördertopfs von insgesamt 600.000 Euro nicht größer geworden sei, schätzte er ein.

Ungehinderter Zugriff auf Online-Portale

Allerdings sei die Ausreichung auch an hohe Auflagen der Europäischen Union gebunden, fügte Leibiger hinzu. Dabei gehe es längst nicht nur um physische Barrierefreiheit, sondern auch um ungehinderten Zugriff auf mobile Anwendungen und im Internet. „Die Strafen bei Nichterfüllung sind brutal hart. Das möchte kein Bürgermeister durchmachen“, gab der Landesbeauftragte zu bedenken.

„Ich finde es gut, wie Ihr das macht“, attestierte Joachim Leibiger den Ilmenauern und riet dazu, die Stadträte „mit ins Boot zu nehmen und über die Probleme sprechen“. Er selbst sicherte ihnen Unterstützung zu. Das Thema gehe letztlich alle an: „Wir werden alle mal älter und kommen in das Seniorenalter“, fügte er hinzu.